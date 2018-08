Kiválasztották a Délmagyarország sörét - Galéria

Péntek délután kezdődött a négy napos kézműves sörfesztivál, a RakpartFeszt – Kézműves Sörünnep a Huszár Mátyás Rakparton. A sörbarátok kedvükre kóstolgathatnak, hiszen rekordmennyiségű főzde érkezett Szegedre. A prémium minőségű, kézműves italokból nincs hiány, közel ezerféle különlegességből válogathatnak a fesztiválozók. Sőt, sörkóstolás közben a fesztivál résztvevői kiválaszthatták lapunk, a Délmagyarország sörét.A szavazás szombat este 8 órakor zárult. Összesen 3824 szavazat érkezett, az ital kedvelői a stout és porter, ale, american és india pale ale, pilsner és kétfajta gyümölcsös sör közül választhattak. Végül több mint 500 szavazattal a pilsner nyert. - Ezt lefőzetjük ma éjjel, és vasárnap délután 4 órától lehet majd kóstolni, a színpadhoz legközelebb eső vendéglátósnál – tudtuk meg Kisházi Sándortól, a fesztivál főszervezőjétől. Azt is elárulta a szavazók között 20 nyertest sorsolnak ki még az este folyamán, akik holnap ingyenesen kóstolhatják ezt meg.Persze nem lenne teljes az élmény, ha a sörök mellett nem kapnának helyet a valódi ízbombaként robbanó streetfood-költemények a rakparton, így többek között sima és töltött lángosok, fánkok, és különféle sültek.Emellett két színpadon élőzene emeli a hangulatot, szombat este a Gypo Circus adott nagy koncertet, vasárnap Tom White and the Mad Circus lép fel Vastag Tamással kiegészülve. Augusztus 20-án hétfőn az este 9 órakor kezdődő nagyszabású tűzijáték előtt, 8 órától a New Level Empire koncertezik.Emellett a sportrajongók sem maradnak esemény nélkül, a rendezvény keretein belül a hétvégén pofonok is csattannak. Ugyanis Erdei „Madár" Zsolt, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnökének, és Kovács Máriának, a női ökölvívó válogatott szövetségi kapitányának védnöksége alatt rendezik meg a II. Fesztivál Kupa outdoor ökölvívó gálát öt ország részvételével.