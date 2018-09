Kiválasztották a Valahol Európában gyerekszereplőit

Több mint 150 gyerek érkezett szombaton a Szegedi Nemzeti Színházba, hogy részt vegyenek a Valahol Európában című musical szereplőválogatásán. A produkcióhoz 6-17 éves, énekelni tudó fiatalokat kerestek, akiknek színészi, táncos és énekesi képességeiket is meg kellett mutatniuk.A jelentkezőket és szüleiket a nézőtéren Szőcs Artur rendező köszöntötte, aki elöljáróban elmondta, már van a fejében egy kép a szereplőkről, így ha valakit nem válogat be a darabba, az csupán annyit jelent, hogy nem egyezik a karaktere ezzel az elképzeléssel. – Ez nem egy verseny. Eredménytől függetlenül mindenkiből lehet még színész vagy rendező – nyugtatott meg mindenkit. Azt is leszögezte, hogy mivel a darab a háború idején játszódik és a főszereplők egy javítóintézetből szöknek el, az akkori kornak megfelelő hajviseletet, vagyis 0,3 milliméteres hosszúságút kér a fiúktól. – Aki ezt nem akarja vállalni, az bele se kezdjen – javasolta. Mindezek mellett arról is beszélt, hogy a próbákra úgy kell bejönni, mint egy munkahelyre, aki pedig ront a tanulmányi eredményén, azt elküldi a csapatból.A jelentkezőknek két körös meghallgatáson kellett részt venniük. Az egyik teremben Koczka Ferenc mérte fel énektudásukat, a másikban pedig a rendező a koreográfussal színészi képességeiket és mozgáskultúrájukat. Utóbbi volt egyértelműen a nehezebb forduló: a könnyed, laza hangulatú énekléssel szemben Szőcs Artur Bodor Johannával közösen kifejezetten komoly színészi feladatok elé állította a gyerekeket. Minden jelentkezőnek mérgesen kellett elmondania versét vagy prózáját, amivel készült, de sokakat kért a rendező arra is, hogy sírjanak vagy hosszan nevessenek. Emellett volt, akinek bombák elől kellett menekülnie, másnak szédülve mondani egy verset, hangtalanul, fetrengve röhögni vagy éppen megbolondulva bolyongani egy börtönudvaron.- Legyél teknősbéka. Most meglátsz egy salátalevelet. Most elveszik tőled – instruálta Bodor Johanna a 14 éves Mari Domokost, aki meg is oldotta a könnyűnek nem mondható feladatot. – Az elején izgultam, de jó volt – összegezte élményeit a szentesi Horváth Mihály Gimnázium első éves, drámatagozatos diákja. Ő már több castingon rést vett, játszott is néhány színdarabban, így rutinosan mozgott ebben a közegben. Ahogyan a 11 éves Vály Boldizsár is – igaz, ő még soha nem volt hasonló szituációban.- Sokan mondták, hogy jól tudok színészkedni, ezért jöttem – mesélte a fiatalember, aki határozottságával és humorával kitűnt a többi jelentkező közül. A meghallgatáson elmesélte, hogy ügyvéd lesz – vagy humorista, majd viccet is mondott. Amikor pedig nem hallott nevetést, nekiállt elmagyarázni a poént. Azt is elárulta, hogy tud kottát olvasni. – Kicsit karcosan – tette gyorsan hozzá. A végén Bodor Johanna arra kérte, hogy néptánc produkciója végén mutasson egy lezáró pózt, ő ösztönösen visszakérdezett: „miért, a néptánchoz kell póz?" Egy biztos, ahogyan a szemüveges, alacsony fiú aztán édesanyjának elmesélte: mindenki szakadt a nevetéstől. Más kérdés, mennyire jelent ez majd előnyt egy drámai darab szereplőválogatásán. Illetve az is fontos, ő mit áldoz be ezért. – A hajamat nem szeretném levágatni. Apa nagyon kiakadna – árulta el.A rendező és csapata szombaton még csupán azokat a gyerekeket nevezte meg, akiknek szerepet szán darabjában. Hogy ki mit játszik majd, az a hétfőn induló első próbahét végén derül majd ki.