Kiváltja a tajkártyát is: gyógyszert felíratni és kiváltani is lehet vele - Megyénkben 132 ezeren használnak e-személyit

– Múlt hét csütörtökön járt le a régi személyi igazolványom, de már egy héttel korábban eljöttem újat készíttetni. Most kaptam az sms-t, hogy átvehetem – mesélte a 22 éves Orosz Aletta.

A fiatal nő első személyi igazolványától búcsúzott el, helyette pedig már e-személyit kapott, melyet aktiváltatott is, hogy a különböző adatokat ki lehessen majd belőle olvasni.



– Még nem igazán tudom, mire lehet használni, de annak már most örülök, hogy normális fotó készült rá. Az előzőt, amivel kicsit sem voltam elégedett, 14 éves korom óta kellett néznem – nevetett. Közben elmagyarázták neki: ujjlenyomatát a repülőtéren tudják az e-személyinek köszönhetően ellenőrizni, és receptet is ki tud majd vele váltani anélkül, hogy az orvos által írt papír nála lenne.

Két éve vezették be Magyarországon az e-személyit, melyből immár több mint 2,5 millió van forgalomban. Csongrád megyében 132 ezren igényelték eddig a modern azonosító okmányt, mely amellett, hogy biztonságosabb az eddiginél, több más azonosító kártyát is kiválthat, illetve alapot ad az elektronikus ügyintézéshez is.



– Az e-személyi tárolhatja az ujjlenyomatot, az elektronikus aláírást, a társadalombiztosítási azonosítót, illetve annak a nevét is, akit vész esetén értesíthetnek – sorolta az újfajta azonosító okmány funkcióit Zakar Péter, a Csongrád Megyei Kormányhivatal megbízott igazgatója. – Az ujjlenyomatot 12 év feletti személyek esetében veszik le, és bár van rá lehetőség, nem jellemző, hogy visszautasítanák. Elektronikus aláírást azonban egyelőre mindössze az igénylők 10 százaléka kért. Az induláskor, 2016-ban mindössze 2500-an, a következő évre azonban már négyszer ennyien, 8 ezren rögzíttették szignójukat. Ezt egyrészt dokumentumok hitelesítésére lehet használni, másrészt lehetőséget ad arra, hogy ügyfélkaput személyes megjelenés nélkül lehessen nyitni.

A személyi azonosításon kívül azonban számos más funkciója is elérhető az e-személyinek, ezek köre pedig folyamatosan bővül. – A patikában és a háziorvosnál kiváltja például a tajkártyát: gyógyszert felíratni és kiváltani is lehet ma már ezzel az egyetlen okmánnyal. Amint minden szolgáltatónál lesz kártyaolvasó, a tajkártya teljesen elhagyhatóvá válik – mondta Zakar Péter. De már a közösségi közlekedésben is elkezdték hasznosítani: több MÁV-vonalon tesztelik már az e-személyivel való jegyvásárlást, a debreceni helyi közlekedésben pedig bérletként is funkcionál.



Az e-személyi kiváltása díjmentes, így gyakorlatilag bármikor igényelhető, nem szükséges megvárni a régebbi személyi lejáratát sem. Csak Szegeden tavaly januárban és februárban 34 ezer ilyen okmányt készítettek: ez az éves igénylések 20 százalékát tette ki. Mivel azonban a régi személyi igazolványok lejárati ideje 10 év, biztos, hogy legkésőbb 2025-re mindenkinek e-személyi igazolványa lesz Magyarországon.