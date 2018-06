Kizárták a Jobbikból Toroczkai Lászlót

Toroczkai László a Jobbik tisztújítását követően nem tudott belenyugodni a szavazás eredményébe, amely kapcsán sajtóturnéba kezdett. Megnyilatkozásaival a belső információkat nem csupán tényszerűen tárta a nyilvánosság elé, hanem azokat nem egyszer torzítva vagy valótlan tartalommal

Kizárta a Jobbikból Toroczkai Lászlót a párt fegyelmi bizottsága csütörtökön - tájékoztatta egyhangúlag meghozott döntéséről a testület pénteken az MTI-t.Közölték: a Sneider Tamás elnök és Gyöngyösi Márton elnökhelyettes beadványára indult eljárás ügyében tartott tárgyalásra a szabályszerűen beidézett Toroczkai László nem jelent meg és írásban sem nyújtott be védekezést.Az etikai bizottság megállapította, hogy Toroczkai László súlyos fegyelmi vétséget követett el és megsértette a Jobbik alapszabályának több pontját is, közte azt, amely kimondja: a Jobbik minden tagjának kötelessége, hogy tartózkodjon az olyan magatartástól, amely sérti a Jobbik szabályzatait, testületeinek határozatait, programját, érdekeit, illetve jó hírét - fogalmaznak.A testület szerint egyértelműen sérelmes volt a Jobbik számára, hogy Toroczkai László a párton belüli vitákat a sajtó nyilvánossága előtt folytatta le és nem a belső fórumokon.- írták.A jobbikos testület "bizonyítottnak találta azt is, hogy Toroczkai László már jóval a tisztújítási időszak előtt belső információkat juttatott el a Jobbikkal ellenséges kormánypárti média részére az országos elnökségi üléseken történtekről".A testület kimondta azt is, hogy az úgynevezett platformalapítás egyértelműen alapszabály-ellenes volt, ráadásul "a sajtónyilatkozatok alapján egyértelművé vált, hogy ezzel a lépésével valójában nem egy új, eddig nem létező, párton belüli szervezeti egység létrehozása, hanem a Jobbik megosztása és bomlasztása volt a célja Toroczkai Lászlónak".Összegzésük szerint mindez nem értékelhető másként, mint egy új szervezet létrehozásának előkészítéseként és a Jobbik szándékos gyengítéseként, ezért a Jobbik etikai és fegyelmi bizottsága nem tudott más döntést hozni, mint a kizárás.A Jobbik országos elnöksége ezt követően kérte fel Sneider Tamást és Gyöngyösi Mártont, hogy kezdeményezzen etikai és fegyelmi eljárást Toroczkai László ellen, aki a Jobbik május 12-i tisztújításán a szavazatok 54 százalékával elnökké választott Sneider Tamás kihívója volt.