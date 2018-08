Kizökkentünk az időből - fotó

Javítják a szerkesztőségünk előtt álló órát. Fotó: Frank Yvette

Dolgos kezek végre gondjaikba vették, így hamarosan az ablakból kikukkantó munkatársaink is elérik a megcélzott villamost.Persze segítségül hívhattuk volna karóránkat, mobilunkat, rápillanthatunk az utastájékoztató kijelzőjére, esetleg még bekapcsolt számítógépünk kijelzőjére is, de az nem ugyanaz. És már meg is érkeztünk ahhoz a tudományhoz, a horológiához, amely időmérő eszközeink tanulmányozásával foglalkozik. Meg persze a nap-, víz- és homokórákkal, el nem feledkezve arról, hogy a legpontosabb mégis az atomóra.Mindegy is, mit mihez igazítottak a Szabadkai úton a mesteremberek, a mai Szeged Kronoszai, a lényeg, hogy aki felpillant, megnyugodjon: eléri a villamost, vagy csak érezze, van még két perc az ebédidejéből. Bár ez a nyugalom is csak érzéki csalódás. Douglas Adams, a Galaxis útikalauz stopposoknak című könyv szerzőjének hála tudjuk: „Az idő illúzió. ...Az ebédidő kétszeresen az."