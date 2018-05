Klebelsberg a női egyenjogúságért

Milyen lenne Szeged Klebelsberg nélkül? Többek között erre a kérdésre is választ kapnak azok, akik pénteken ellátogatnak a Szegedi Polgári Platform újabb előadására.



Pál József professzor, a társaság egyik alapítója elmondta, a sorozat 13. előadását rendezik meg, amely a Mocsárvilágtól a Dóm térig címet kapta. Ezúttal a nagy személyiségek sorozatban Klebelsberg Kunót mutatják be, azt, hogy milyen jelentős volt az ő tevékenysége, amelyet a magyar kultúra nemzetközi terjesztésében végzett. A kultuszminiszter Szegedet Európa szellemi térképére helyezte. Blazovich László történészprofesszor szerint Klebelsberg nagyon sokat tett a vidékért, így Szegedért is. Ő hozta létre az első lánygimnáziumot Szegeden, a mai Tömörkény-gimnázium elődjét, valamint népiskolaprogramjában a Rókusi Általános Iskolában létesítette az ötezredik tantermet.



Az érdekes témáról Újvári Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa beszél ma este 6 órától a szegedi dóm közösségi termében. Az előadás után közösen megkoszorúzzák Klebelsberg Kunó és felesége látogatóközpontban található síremlékét.