Klebelsbergtelep 90 éve

Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter támogatásával iskola, majd óvoda is épült a vasutasok városrészében, amely a patrónus nevét felvéve, 1928-tól Klebelsbergtelepként vált ismertté, ez időponttól számítják születésnapjukat is. A lakosság, a kezdetekhez híven, sok esetben saját erejéből, önkéntes munkával, összefogva valósította meg a fejlesztéseket. A városrészben jelenleg közel 600 család él, ők közösen ünnepelték meg a telep 90. évfordulóját, amelyről egyébként minden évben megemlékeznek. A kerek évforduló kapcsán egy könyvet is kiadtak, Nacsáné Kovács Mária szerkesztésében a jubileumra elkészült Múltidéző – Szeged Klebelsbergtelepi visszaemlékezések című kötetet.



A huszonegy írást és gazdag képmellékletet tartalmazó könyv megvásárolható az Összefogás háza Klebelsbergtelepi Közösségi Ház irodájában.