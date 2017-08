Kodály és a Orff a főszereplő a mai Ajándékkoncerten

Kettős jubileumot is ünnepelnek a szabadtéri ma esti Ajándékkoncertjén Kodállyal és Carl Orff-fal. A ma esti műsor első felében a 135 éve született Kodály Zoltán műveié a főszerep, a másodikban pedig a 30 éves Szegedi Kortárs Balett adja elő a töretlen sikerű Carmina Buranát – ami érdekes párosítás.



– Kodály és Orff kortársak, valamint tudjuk azt is, hogy nem becsülték túlságosan sokra egymás művészetét – árulta el Pál Tamás karmester. – Ez annál különösebb, mert Orff ugyanolyan megszállottja volt a zenei nevelésnek a saját hazájában, mint Kodály, csak egészen más alapokról indult.



Az egymásról alkotott véleményük nem befolyásolta a közönséget a rajongásban sem akkor, sem most.



– Fiatalkoromból három üvöltő nagy sikert sosem fogok elfelejteni – idézte fel Pál Tamás. – Az egyik éppen Orff Carmina Buranájának a bemutatója, a másik Kodály Kállai kettősének, mert senki sem várta az ősz mestertől, hogy még írni fog valamit, a harmadik pedig az akkori tanáromnak, Sugár Rezsőnek a Hunyadi-oratóriuma. Ma végül egymás mellé kerül az első kettő, noha a zenéjükben szinte semmi nem köti össze őket.



Kodálytól a Páva-variációk és a Galántai táncok hangoznak el a szegedi szimfonikusok előadásában.



– A Galántai táncokban felbukkan ugyan egy melankolikus szál, de jóval több benne a mulatás és a vidámság – magyarázta. – A Páva-variációk pedig keresztmetszete az akkori magyar közéletnek és korszellemnek, a tragikus hangokkal együtt. Az egyik részletét maga Kodály hívta úgy, hogy Halál-variáció. Ne felejtsük el, hogy a bemutatóját 1939 novemberében tartották Amszterdamban, szeptemberben pedig elkezdődött a második világháború. Nincs béke és idill, ami a Páva-variációkban is ott rejlik – épp ez a mélység az értéke.



A második részben Juronics Tamás Carmina Buranára alkotott koreográfiája a társulat egyik legsikeresebb darabja.



– Még az előadók is képzelnek a zenéhez képeket vagy épp mozgást, még ha csak ködösen is – árulja el a karmester. – Megkönnyíti a befogadást, ha koreográfiát is látunk a zenére; a Carmina Burana esetében ez egyértelmű!