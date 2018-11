Kolbásszal elvert bácsi - 3 Szaffi, egy szerelem a színházban

A színes, zenés darab lenyűgözte és bevonta a gyerekeket a mese világába. Fotó: Frank Yvette

Dupla szereposztással, izgalmas, fordulatos meseoperettel kedveskedtek hétvégén a gyerekeknek Szegeden. Szaffi, a cigánylány történetét vették elő, briliáns helykihasználással – a díszletet illetően. Pazarul betöltötték a teret, hatalmas puzzle-darabokból festették le a helyszíneket, így egy pillanat alatt válthattak a várból Cafrinka házára. A jelmezek is magukért beszéltek, a gyerekeknek pedig kellő tanulságot vont le Menyus a történet végén, és minden bonyodalom közben még a klasszikus zenével is megbarátkozhattak. A prózai részek és ifj. Johann Strauss dalai úgy váltogatták egymást, hogy a narratíva érthető maradjon – akkor is, ha a dalokból nem értenek tisztán mindent a kicsik. Bánvölgyi Tamás kísérte végig a kicsiket Szaffi történetén egy fekete macskabábbal, amit minden nehézség ellenére jól kezelt.A klasszikus elemek is megjelentek, remekül kivitelezve. Említsük csak Jónás és a malac találkáját, mi több, botrányos lánykérését, ami amúgy is a produkció kincset érő pontja. Az egész gárda rózsaszínben és malacfarkincában pompázik, a disznókirály pedig tekintélyes pocakjával kacagtatja meg a kicsiket. Cseh Antal és Andrejcsik István is kedves és szerethető karaktert hoz malacostul, szalonnástul. Lányuk – Rákai-Himmer Veronika, Somogyvári Zita – kellően válogatós és affektálós, bár Somogyvári talán egy fokkal jobban adja apuci kedvenc kislányát, aki bárót akar férjnek.A gyerekek még a gonosz szereplőket is megkedvelték, különösen Puzzolát, akit Nemes Roland alakított. A szálakat mozgató, fondorlatos csínytevő nagy tapsot kapott, annak ellenére, hogy a gonosz, gőzfejű kormányzó – Szívós László – segítője volt. Párosuk bohókás, meglakolnak a végén. Szélpál Szilveszter, a darab Jónása maximálisan a gyermekek szívéhez nőtt. Kiabálva figyelmeztették a veszélyre, ha kellett, máskor pedig hasukat fogva nevettek a kolbásszal elvert bácsin. Minden mozdulatát figyelték az apró nézők, de a szemek csak a két Szaffi dalainál kerekedtek ki igazán. Máthé Beáta és Horák Renáta szoprán hangján úgy csendültek fel a dalok, hogy füleket hegyezve kellett figyelni olykor a szövegre. Viszont a gyerekek a dalok tökéletes megértése nélkül is élvezték a történteket. Máthé Beáta Szaffija inkább szenvedélyes szerelmes, Horák Renátáé nyugodtabb, meghittebb. Mindkettejük hangja ámulatba ejtette a gyerekeket, noha Jónás többet állt a színpadon. Jól működnek együtt a két Cafrinkával – Vajda Júliával és Tóth Judittal –, noha Tóth sokkal inkább boszorkányos hatást kelt. Elvégre Jónás annak is hiszi kezdetben, akárcsak Szaffit macskának.A produkció végére természetesen minden összeáll. Jónás rájön, kit szeret szíve igazán. Ez az igazi kincs, de azért az aranyat is megtalálják. Noha, mit ér a kincs, ha más a szívben nincs. Parádésan zárul a darab a disznókanapé körül, tökéletes boldogságban a színház ének- és tánckarával karöltve, míg lent hol Flórián Gergely, hol Koczka Ferenc dirigál. A záródalnál a nézők már libabőrösek, s mindhárom Szaffi boldogan integet – a fiatal, az érett és a macska is.