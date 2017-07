Kolbászillatban úszott a csomagátvilágító környéke a börtönben

Megjött a posta a szegedi Csillag börtönbe: tegnap 35 pakkot hozott a furgon. Fotó: Török János

– Ezt jelöld meg. A kolbász mellett valami fémdarab van – mondta egy börtönőr társának péntek délben a szegedi Csillag börtön csomagátvizsgálójában.Idén már több mint 780 mobiltelefont foglaltak le a hazai börtönökben – hozta nyilvánosságra az adatot nemrég az országos büntetés-végrehajtási szervezet. A fogvatartottak hozzátartozói egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják a tiltott tárgyakat – jellemzően a mobiltelefonokat – bejuttatni a börtönökbe. Főleg csomagként küldött élelmiszerbe, dohányba dugják, vagy kávéba, teába, krémekbe, tusfürdőbe keverve igyekeznek elrejteni.

Megjelölték a gyanús pakkokat a Csillagban. Fotó: Török János

Pénteken a Csillag börtönbe 35 pakkot hozott a posta a hozzátartozóktól a rácsok mögött ülő szeretteknek. Érkezett csomag többek között Csongrádról, Kalocsáról, Kunszentmártonból, Csongrádról és Lökösházáról is. A legtöbb – ahogy éreztük – kolbászillatban úszott. Ezt megerősítette a monitor képe is, ami minden csomagba belelátott, amit a vizsgálók a szerkezet szalagjára helyeztek. A gyanús tartalmú csomagokat megjelölték, ezeket később – a többi csomag átvizsgálásához képest – tüzetesebben is megvizsgálják. Mobiltelefon-formára ezúttal nem akadtak.Tikász Sándor börtönparancsnok nem akart pontos számot adni arról, hogy az idén megtalált közel 800 mobilból mennyi akadt fenn a Szegedi Fegyház és Börtön rostáján. Annyit közölt, hogy a becsempészni szánt mobilok nagyjából 90-95 százalékát azonnal kiszűrik a többszintű csomagátvizsgálás során. Merthogy a röntgenes vizsgálat után a leggyanúsabb pakkokat felbontják, és az ellenőrzésen átment csomagok tartalmát sem a címzett ismerheti meg egyedül. – Ezeket egy börtönőr jelenlétében kell felbontani. A csomagok tartalmát ekkor még alaposabban megvizsgáljuk. Felnyitjuk a cigisdobozokat, minden helyre benézünk. Ezért olyan jók a felderítési mutatóink – közölte.

Találtak már mobilt kolbászba vagy konzervbe csomagolva: a legújabb technikákat lefotózzák, és okulásként jegyzőkönyvet vesznek fel róluk. A parancsnok szerint vannak olyan „mobiltelefon-gyártók", amelyek kifejezetten arra szakosodtak, hogy minél kisebb méretű telefonokat gyártsanak. A legkisebb, amivel valaha találkoztak, mindössze gyufásdoboz méretű volt. Találtak már mobilt papucstalpban elrejtve is.Ha tiltott dolgot fedeznek fel, amely bármilyen módon veszélyeztetné az intézet működését, azonnal vizsgálatot indítanak a csomag küldője és címzettje ellen. A Szegedi Fegyház és Börtön három intézményében naponta nagyjából száz pakkot vizsgálnak át, különösen a hónapok elején erős a csomagforgalom.Húszezer mobiltelefon beszerzéséről, illetve háromévi szolgáltatásról kötött megállapodást – ahogy írtuk – még 2015 nyarán a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egy hazai szolgáltatóval. Ezeket a készülékeket az elítéltek ma is használják, bevezetésük eddig sikertörténet a rácsok mögött, ám használhatóságuk korlátozott. A készülék alapfunkciós típus, törésálló, szétszerelhetetlen, az elítélteknek nincs lehetőségük manipulálni azt. Ezekkel a mobilokkal is szigorú szabályokhoz kötik a kapcsolattartást: a fogvatartottaknak regisztrált kapcsolattartóik vannak, akik elsősorban a rokonságból kerülnek ki. A mobilról kizárólag a kijelölt kapcsolattartók és az elítélt ügyvédjének száma hívható. A beszélgetések hossza attól is függ, hogy ki milyen fokozatban tölti büntetését.