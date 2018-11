Kolbászt, ürülékkel szennyezett cipőt is adtak ajándékba - Sokkoló dolgokat tesznek időnként a gyerekek csomagjaiba

Ivády Éva, a Vöröskereszt munkatársa és Sasvári Krisztina megyei igazgató az adományokkal. Átnézik a csomagokat, és kiveszik, ami nem oda való. Fotó: Frank Yvette

Lassan kezdődik a karácsony előtti nagyüzem a hazai segélyszervezeteknél, így a Magyar Vöröskeresztnél is. Több helyen gyűjtik majd az adományokat, de korántsem mindegy, hogy mik kerülnek a – többségében gyerekeknek szánt – csomagokba. A Vöröskereszt Csongrád megyei igazgatója megdöbbentő dolgokról beszélt a Délmagyarországnak. Sasvári Krisztina elmondta, hogy találtak már ürülékkel szennyezett gyerekcipőt, szexuális segédeszközt, lángolt kolbászt és egy olyan kisruhát is, amelyikből kivágták a mintát, és a maradékot küldték el ajándékba.– Szegénynek lenni rossz, nem kell még megalázni is őket azzal, hogy rongyot meg vackot adunk nekik – mondta az igazgató, aki azt is elárulta, hogy éppen ezért minden csomagot felbontanak és átnéznek, a „szemetet" pedig kidobják.Ehhez a munkához pedig emberek kellenek. A „főszezonban" a csongrádi Vöröskereszt is önkéntesek segítségét várja, akik a szervezet honlapján is jelentkezhetnek, de akár személyesen is bemehetnek például a Szeged Plazában lévő irodába.A legközelebbi gyűjtés december 7-én és 8-án lesz a megye Tesco Áruházaiban. Ezeken a helyeken tartós élelmiszereket gyűjtenek.– Általában 200-300 tonna élelmiszer gyűlik össze ebben az időszakban a megyében – mondta Sasvári Krisztina.Ezekből egyébként egységcsomagokat készítenek, és az egész megyében osztanak belőle a rászorulóknak, akik sokszor már novemberben jelentkeznek, hogy szeretnének kapni a csomagokból.Aki gyerekeknek segítene, annak azt tanácsolják, hogy az élelmiszereken túl jó állapotú, lehetőleg tiszta játékot és édességet küldjön, mert ezekre jut a legkevesebb pénz a nehéz sorsú családoknál.– Mindenki olyat adjon, aminek ő vagy a gyereke örülne. Nem kell újnak lennie, csak jó állapotú legyen – tette hozzá a megyei igazgató.Sasvári Krisztina azt is elmondta, hogy a dobozokba ne kerüljön romlandó áru. Mert a narancsnak például mindenki örül, de előfordulhat, hogy mire kibontják és átnézik a csomagot, megrohad a gyümölcs, és tönkreteheti a mellé csomagolt ajándékokat is.