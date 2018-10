Koldulásért büntettek meg egy hajléktalant a Dugonics téren - eddig nem kellett előállítani senkit

Az 1992 óta hajléktalan Süli Józsefet péntek délben ötezer forintra büntették a rendőrök, mert éppen életvitelszerűen tartózkodott a Dugonics téri Tesco előtt. Fotók: Török János

Süli József csekket kapott a rendőröktől. Fotó: Török János

Nem hajléktalanságért, hanem koldulásért büntették meg a cikkünkben megszólaltatott hajléktalant, jelezte lapunk felé az ORFK sajtószolgálata. A jogalkotó nem a hajléktalanságot, hanem az életvitelszerű özterületen tartózkodást rendelte a szabálysértési tényállások özé. A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B szakaszában () található jogszabály tartalmazza, hogy milyen magatartás tekinthető életvitelszerű özterületi tartózkodásnak. A jogszabályból világosan kiolvasható, írja a rendőrség, hogy az életvitelszerű özterületi tartózkodás szabályainak megsértésekor a szankció özött – amelynek kiszabása kizárólag a bíróság hatáskörébe tartozik - nincs pénzbírság, vagy pénzbüntetés.– A napokban háromszor is rám néztek a rendőrök. De most igazoltattak, és felszólítottak, hogy hagyjam el a területet, majd megbüntettek ötezer forintra – mutatta a csekket Süli József, aki 1992 óta él az utcán. Péntek délben pont a szemünk láttára büntették meg a rendőrök a Dugonics téri Tesco előtt. József természetesen nem tudja kifizetni a büntetést, ezért azt mondta, majd leüli. Mint megírtuk, egy kormányrendelet értelmében október 15-e, hétfő óta tilos közterületen hajléktalannak lenni, hivatalosan tilos közterületen életvitelszerűen élni és tartózkodni . A jogszabály egyik fontos célja, hogy senki ne fagyjon meg az utcán.A Szent István téren a helyzet változatlan: továbbra is többen élnek a víztorony körüli padokon.A rendelet értelmében, ha a fedél nélkül élő nem működik együtt a hatósággal, a felszólításra nem hagyja el a közterületet, a rendőr striguláz, és akinek 90 napon belül összejön három strigula, az ellen szabálysértési eljárás indul, aminek a vége közmunka vagy akár elzárás is lehet.Papp Gábor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményvezetője, aki korábban úgy fogalmazott lapunknak, hogy a cél, hogy eltüntessék szem elől a hajléktalanokat, azt mondta, tudomása szerint Szegeden extrém eset – elzárás – még nem történt. Az Egyesített Szociális Intézmény egyik illetékesétől nem hivatalosan annyit tudtunk meg, hogy a szegedi hajléktalanellátó rendszer intézményeiben egyelőre nem jelent meg több hajléktalan.Ismét megkérdeztük a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensét, akinél arról érdeklődtünk, hogy Szegeden hétfő óta hány esetben intézkedett a rendőrség, és milyen intézkedések voltak ezek. Kérdéseinkre az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata az alábbi választ adta, amelyet most is szó szerint idézünk. „Ezen adatok vonatkozásában a rendőrség országos statisztikát vezet: az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt 2018. október 15-én 0 órától 17-én 24 óráig országszerte 101 esetben alkalmazott helyszíni figyelmeztetést, és 2 szabálysértési előkészítő eljárás indult."A Somogyi utcában összefutottunk az egyik jól ismert Dugonics téri férfival, aki igazából nem is hajléktalan. Az egykori birkózó, Pál György azt mondta, a testvérénél lakik Újszegeden. A hajléktalanrendeletről így beszélt: – Ögyem meg a szívüket, de hát nem fogják tudni betartatni, annyi hajléktalan van Szegeden. Engem is igazoltattak már a rendőrök, de hát ez a feladatuk. Én nem félek tőlük, minden papírom rendben van, nem lopok, nem bántok senkit – foglalta össze álláspontját az ügyben Gyuri bácsi, majd elsétált a Dugonics tér felé.