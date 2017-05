Koltai Róbert most Karinthy Frigyesként lép fel Szegeden

Koltai Róbert a Reök-palotában.

Súlyos csend ülte meg a Reök-palota termét, amikor Koltai Róbert szívbemarkoló monológot adott elő a nagy népszerűségnek örvendő öREÖK szerelmek – Így szerettek ők felolvasószínházi sorozat egyik estjén. A színművész akkor Móricz Zsigmond gondolatait tolmácsolta, és ez volt az irodalmi projekt egyik legdöbbenetesebb, legkatartikusabb pillanata. Nyáron Koltai is visszatér Szegedre, hiszen az öREÖK szerelmek kibővített darabjával készül a Szabadtéri stábja, méghozzá egy új helyszínen – ebben kapott szerepet.Hajnali részegség címmel Kosztolányi Dezső, Harmos Ilona és Radákovich Mária szerelmi háromszögéről tudhatunk meg pajkos, édes-bús részleteket a nyári est során. Ebbe a történetbe kerül bele karakterként Karinthy Frigyes is.Közkedvelt színészek alakítják a történet szerepeit. Kosztolányit a sokaknak leginkább karakteres szinkronhangjáról ismerős Kőszegi Ákosra bízták, aki már Adyvá is alakult a REÖK sorozatában. Kosztolányinét Gubík Ági alakítja majd, aki a Barátok köztben játszott szerepét elhagyva újra visszatér a színpadra. Radákovich Mária szerepében a Munkaügyek népszerű színésznőjét, Fodor Annamáriát láthatjuk. A darab során másik szeretett írónk, Karinthy Frigyes is felbukkan – őt játssza majd Koltai Róbert, akinek ez lesz az első színházi bemutatója Szegeden.

Kosztolányi élete végén némaságra kényszerült, gégerákot kapott. Fennmaradtak azonban azok a beszélgetőcédulák, amelyek segítségével kommunikált feleségével, és a kórtermébe fel-felszökő szerelmével, szeretőjével is. Életének utolsó szakasza drámai fordulatokat vett ebben a megvalósulatlan szerelmi háromszögben. De hogy jutott el idáig, mi az, amiért felfeslett kapcsolata az ő Ilonájával? És mi kényszerítette a költőt, hogy hosszú évek hűségét éppen ekkor adja fel?Mivel az Újszegedi Szabadtéri Színpad ezen a nyáron nem üzemel a liget rekonstrukciója miatt, a Szeged Táncegyüttes Kálvária sugárúti udvarára költözik be a produkció. Augusztus 3-án, 4-én és 5-én kerül színre, jegyek már kaphatók a Fesztivál Jegyirodán, 2500 forintért. Az előadást Réczei Tamás állítja színre, aki a felolvasószínházi projekt ötletgazdája, szövegírója és rendezője is.