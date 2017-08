Kómából hozták vissza a 3 éves Samut: 700 ezret buliztak össze a hálás szülők a gyermekintenzívnek

– Pont ebben a szobában feküdt Samu 19 napig – nézett körbe a SZTE Gyeremekklinika intenzív osztályának egyik helyiségben Gárgyán-Széll Emese, amely ottjártunkkor éppen üres volt. A mórahalmi édesanya családjával látogatott vissza abba az intézménybe, amelyhez életük egyik legnehezebb időszaka köti őket. Középső kisfiuknak itt mentették meg tavasszal az életét, miután egy vírusfertőzés után komatikus állapotba került.– Egyszerű hányással és hasmenéssel kezdődött, de aztán azt vettük észre rajta, hogy egyre bágyadtabb. Mire a klinikára kerültünk, már tudatzavara is volt – mesélte Emese. Az akkor 3 éves kisfiú állapota pár nap alatt tovább romlott, és kómába került. Kiderült, hogy egy ritka és súlyos autoimmun betegség okozta a problémát. Samunak agyvelőgyulladása lett – ebből gyógyították ki az intenzív osztályon.– Május végére szerencsére már jól volt a fiunk, akkor pedig megfogadtuk, valahogyan megháláljuk, amit érte tettek. Nem azért, mert azt láttuk volna, hogy nincs pénz valamire, hanem mert szerettük volna a munkájukat támogatni – vette át a szót az édesapa, Gárgyán Tibor, aki meg is kezdte egy jótékonysági bál szervezését. A bulit múlt hét pénteken tartották Mórahalmon, több mint 150-en mentek el rá.– Sokan jelezték, hogy nem tudnak részt venni rajta, de támogatásukat elküldték, így már a rendezvény kezdetén 360 ezer forintunk volt – mesélte Tibor. – Ehhez jöttek a helyszíni adományok, így végül 703 ezer forintot tudunk az osztálynak átadni. Nagyon hálásak vagyunk ezért a hatalmas összefogásért. Öröm, hogy ilyen segítőkész és összetartó közösségben élünk.A belépők ára egyébként nem fedezte a költségek egészét, így a családnak azt ki kellett egészítenie, azonban ezt saját pénzből tették meg, az adományokhoz nem nyúltak. A zárt dobozt három fiukkal, Somával, Samuval és Simóval együtt adták át Gál Péter osztályvezetőnek.– A tavaszi sportnapon összegyűlt pénzt most költjük el, ahhoz tesszük hozzá ezt az adományt is – mondta el Gál Péter. – Egy mobil lélegeztető gépet vásárolunk, ami nagyjából 2,5 millió forintba kerül majd.