Konfetti, lufi, a világbajnok fitneszmodell Kiss Virág, na és több száz résztvevő az Árkád futáson

A futófesztivál már hatodik éve ösztönzi a szegedieket és a városba látogató turistákat a mozgásra. Különlegessége, hogy a futók nemcsak a futás által nyújtott életérzéssel lesznek gazdagabbak, hanem több állomás mellett elfutva extravagáns élményeket is kapnak A lemezjátszóknál az 1990-es és 2000-es évek legendája, DJ Sterbinszky foglalt helyet, a sportos délelőtt háziasszonya pedig az Európa- és világbajnoki címmel is rendelkező fitneszmodell, Kiss Virág volt. 2018-ban is futva segíthetünk a beteg gyerekeknek: a nevezési díjakkal a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítványt támogatták a résztvevők.Idén is a tavalyi jól bevált útvonal maradt, mindkét távnál, az 5,5 és a 2,2 kilométernél is egyszerre rajtoltak. Mindkét útvonal az Árkád Szegedtől indult, majd a Tisza Lajos körúton a Dugonics tér felé, ahol szétvált a mezőny: a kisebb távot teljesítők a Kárász utcán haladrak a Széchenyi tér felé, majd a Tisza Lajos körútra rákanyarodva érkeztek a kiindulási ponthoz.A hosszabb távot teljesítők a Huszár Mátyás rakpart lezárása miatt a Stefánián haladtak át, majd a Tisza Lajos körúton át érkeztek az Árkád Szeged elé.