Könnyebb és olcsóbb lehet a kazáncsere

– Nem kell további haladékot kérnie Magyarországnak az Uniótól, február 1-jétől hazánkban is forgalomba kerülnek a turbós kazánok helyére kéményátalakítás nélkül felszerelhető kondenzációs készülékek. Több százezer, eddig turbós berendezést használó család menekül meg az új lehetőségnek köszönhetően. – A Biasi turbó kondenzációs kazánokkal a több százezres kéményátalakítást és a hosszadalmas engedélyeztetési folyamatot megspórolva cserélhetik le készülékeiket az érintettek – derül ki az új típusú kazánokat forgalmazó Szerelvénybolt Kft. tájékoztatásából. Ezek teljesítik az uniós rendeletben előírt 86 százalékos szezonális hatásfokot, de hagyományos működési rendszerben is alkalmazhatók. És ami nagyon fontos, a készülékek az alumínium égéstermék-elvezetési rendszerekhez és azok gyűjtőkéményeihez is csatlakoztathatók. Korábban, ha a ház egyik lakójának régi kazánja elromlott, az összes lakó köteles volt vállalni a kazáncsere és kéményátalakítás költségét, mert gyűjtőkéménybe csak azonos típusú készülékek köthetők be. A zárt égésterű turbós kazánnal fűtők számára eddig nem volt kiút ebből a csapdahelyzetből.