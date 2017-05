Könnyen elveszhetnek az adó egy százalékok

Erdő Péter bíboros úgy fogalmazott, tapasztalataik szerint mindannyiszor, amikor változik az adóbevallás és az egy százalék felajánlási módja, sokan elbizonytalanodnak, és nem tudják, hol nézzenek utána. A bíboros szerint az, hogy az „interneten keresztül egyetlen gombnyomással intézhetjük ügyeinket, egyszerre áldás és nehézség is", így a hívek tájékoztatása idén több figyelmet igényel, mint a korábbi években.

Nem járnak jól az egyszázalékos adófelajánlásokra váró egyházak, illetve civil szervezetek azzal, hogy idén a magánszemélyek bevallását már automatikusan elkészíti az adóhivatal, és az ügyfelek egy részének csak akkor van teendője, ha nem ért egyet a NAV számaival. – Félő, hogy emiatt azok közül is többen megfeledkeznek majd a felajánlásról, akik egyébként rendszeresen éltek a lehetőséggel – hangsúlyozza Némedi-Varga Éva pénzügyőr alezredes, a NAV sajtófőreferense.Ezt megerősíti az a tény is, hogy azok, akiknek kérésre már tavaly is a NAV készítette el a bevallását, mindössze 23 százalékban rendelkeztek adójuk egy-egy százalékáról. A bevallásukat maguk intézőknél ez az arány 78 százalék volt. Idén már több millió ember tervezetét készítette el a NAV.Az egyházaknak nincs könnyű dolguk, ha szeretnék elérni azokat az adózókat, akik eddig őket támogatták. Míg a NAV a civil szervezetek számára láthatóvá teszi a felajánlók elérhetőségeit, ha a magánszemély hozzájárult ehhez, az egyházak nem élhetnek ilyen lehetőséggel.Az 1+1 százalékról május 22-éig lehet rendelkezni, függetlenül a személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának módjától. A felajánlások az alábbi formában tehetők meg:– A bevallástól függetlenül, attól elkülönülten, közvetlenül benyújtva a NAV-hoz, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban, valamint postán vagy személyesen.– A személyijövedelemadó-bevallással együtt: ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton, vagy az ügyfélszolgálatokon személyesen.– A nav.gov.hu online felületen a WebNYK program segítségével.– A munkáltatói adómegállapítás esetén május 10-éig lezárt, adóazonosítóval ellátott, saját kezűleg aláírt borítékban leadva a munkahelyen.A NAV honlapján valamennyi kedvezményezett – támogatható szervezet és egyház – megtalálható, felajánlásokat kizárólag ők kaphatnak. Az összeg utalásának feltétele a személyi jövedelemadó megfizetése. Azok az 1+1 százalékok, amelyről az adózók nem rendelkeznek, a költségvetésben maradnak.