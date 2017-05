Könnyen Skóciában köthet ki a szakma sztárja

Közgazdasági szakközépiskolában, a vajdasági Óbecsén érettségizett Csanak Valentina, a végzős osztálynak közel fele Magyarországon tanul valamelyik felsőoktatási intézményben vagy OKJ-s tanfolyamon.



– Szabadkán lett volna közgazdasági főiskola, Újvidéken pedig még erősebb, de én 2 éves képzést akartam – mondja a Szakma Sztárja országos tanulmányi versenyen 2. helyezést elért logisztikai ügyintéző. Örült, amikor megtalálta a Szinergia szakközépiskolát, így közel maradt a kereskedelemhez és a közgazdaságtanhoz is. Sem a kozmetikai szalonban, sem valami művészethez közeli szakmában nem tudná elképzelni magát.



– Az kifejezetten tetszett, hogy a suli mellett másfél évig gyakorlatra jártunk, nálunk ilyen képzést nem találtam – érvel Valentina a magyarországi tanulás mellett. Maga az alapítványi iskola fizetős volt, de költsége nem jelentett akkora megterhelést – egyébként kettős állampolgárként nemcsak a felsőoktatásban, OKJ-s képzésben is talált volna ingyenest. Már a képzési idő felénél a jobbak közé számított, felkészítő tanára, Döme Ferenc a kezdetektől biztatta. Gyakorlati képzőhelye, az Antares Hungary Kft. is mindenben segítette.



Az osztályból 15-en indultak a kamarában rendezett megyei válogatón, hárman tovább is jutottak a 2. fordulóba, de az országos négyes döntőbe már csak Valentina került be. – Sok száz versenyző, felkészítő tanár volt a Hungexpón, nekünk kellett szétosztani köztük az ebédet – emlékszik vissza a gyakorlati versenyfeladatra. Volt egy kis standjuk, ahova beérkeztek a szendvicsek, és voltak segítőik, akiket nekik kellett utasítani, mozgatni. Volt szóbelijük is, plusz a szendvicselosztástól folyamatábrát is kellett készíteniük. Eredményének köszönhetően öt vizsgából négyet nem kellett megírnia, mert a szintet már a versenyen megugrotta. A napokban tervezi, hogy bemutatkozik a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaságnál, ahol az egyik nyereményként egyéves tagságot kapott.



– Előfordulhat, hogy megkeres valamelyik cég mint az ország második legjobb logisztikustanulóját, és állásajánlatot tesz, szeretnék Magyarországon dolgozni – mondja, hozzátéve, hogy gondolt B tervre is. Lehetősége van kimenni a párja után Skóciába, ha nem lesz olyan megkeresés, hogy érdemes legyen itthon maradnia. Kint is próbálna a szakmában dolgozni, és közben javítana a ma szerinte csupán közepes angolnyelv-tudásán.