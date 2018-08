Kontár munkára panaszkodik: 2 szélesebb jármű nem fér el egymás mellett a felújított szentmihályi úton

Börcsök Ernő örül a felújításnak, de nem érti, miért lett keskenyebb az út. Fotó: Frank Yvette

Börcsök Ernő szentmihályi olvasónk azzal a panasszal kereste meg lapunkat, hogy a főutcán épülő út egy szakaszon 30 centiméterrel keskenyebb a kelleténél. Ernő szomszédjaival együtt azt nehezményezi, hogy a házaik előtt mintegy 800 méter hosszan – a településtáblától a buszmegállóig – keskenyebb az úttest, mint korábban. Így két nagyobb jármű – például a helyi járatos buszok – nem fér el egymás mellett.– Két hete hagyták abba itt a munkát, azóta így van, bántja a szemünket. Örülök a felújításnak, hiszen már nagyon rossz minőségű volt az úttest, csak azt nem értem, miért lett a korábbinál keskenyebb – mutatja Ernő a Kapisztrán utcán a befejezetlennek tűnő beruházást.Ottjártunkkor mi is meggyőződtünk róla, két teherautó valóban nem fért el egymás mellett az új aszfalton, mindkettő letért az útról. Nógrádi Tibor, a városrész önkormányzati képviselője szerint teljesen rendben van a beruházás, csak még nem készült el az útpadka. – Árvízvédelmi töltésen van a településrész, ekkora a maximális útszélesség, ha elkészül a padka, ez a rész is rendben lesz – magyarázta Nógrádi. Hozzátette, 40 éves lemaradást pótolnak most, végre új, jó minőségű utat kapnak a Szentmihályon élők.A beruházás a 100 milliárdos útépítési program egyetlen szegedi része, Kecskés-teleptől Röszkéig 6,4 kilométer újul meg állami finanszírozással. Ezen a szakaszon a kivitelező, a Duna Aszfalt Kft. 539 millió forintért végzi el a rekonstrukciós munkákat. A burkolatmarás után hat és fél centiméteres kiegyenlítő és kopóréteget terítenek az útra. A meglévő kerékpárút mentén a kiemelt szegély cseréjét is elvégzik, a régi autóbuszmegállók peronjait újjáépítik, és új burkolati jeleket festenek.A panasz kapcsán megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, kommunikációs osztályuktól azt a választ kaptuk, hogy az útburkolat jelenlegi szélessége 5 és 6 méter között változik. A felújítás során ezen nem módosítottak, mindenütt a korábbival megegyező szélességű burkolat kerül kialakításra. A felújítás várhatóan szeptember közepére készül el.