Konténerbe is vihetjük a tévét az erdő helyett

Szegedi hulladékudvarok tavalyi toplistája

1. Építési és bontási hulladék (5400 tonna)

2. Zöldhulladék (4002 tonna)

3. Lom (2820 tonna

Bár van rá lehetőség, hogy a szegediek ingyen és környezetbarát módon szabaduljanak meg az otthon keletkező veszélyes hulladékoktól, sokan most is a kuka mellé teszik ki a lecserélt monitort, tévét, gumiabroncsot, a festékmaradékot, a használt étolajat pedig a lefolyóba öntik.Pedig a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 8 szegedi hulladékudvarában szinte mindenféle hulladék – így a veszélyes hulladékok zöme is – leadható magánszemélyeknek, napi 1 köbméterig, csak lakcímkártya, személyazonosságot igazoló irat és a hulladékszállítási díj befizetésének igazolása kell hozzá.Mielőtt azonban elindulnánk a kiszuperált tévével vagy a maradék diszperzittel, érdemes telefonálni a kinézett hulladékudvarba, így nem ér bennünket bosszúság amiatt, hogy éppen betelt az adott konténer vagy tárolóedény, és továbbküldenek bennünket egy másik udvarba.A telefonszámok a cég honlapján lévő térképen egy kattintással előhívhatók. Tavasszal és ősszel például előfordul, hogy akár két óra alatt is betelik két 30 köbméteres konténer, amelybe a zöldhulladékot viszi a lakosság. Veszélyes hulladékoknál ez kevésbé jellemző, bár ott is történt már olyan, hogy egy hét alatt csurig telt a 200 literes fémhordó, amelybe a használt étolaj kerül – tudtuk meg a Sándorfalvi úti hulladékudvarban.



Sütőolaj – újratöltve

Több magáncég is foglalkozik használt sütőolaj átvételével, a Mol 2011 májusa óta futó kampányában az ország 184 benzinkútjánál teszi ezt. Szegeden 3 kútnál adhatja le a lakosság a használt étolajat (Makai út, Kálvária sugárút, Dorozsmai út). A leadott sütőolajból biodízelt és biogázt állítanak elő.



A szegedi kutakhoz 2014-ben 1 tonnát, 2015-ben 4 tonnát, 2016-ban 5 tonnát vittek használt sütőolajból a szegediek.



A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél is begyűjtik a használt étolajat, a szegedi udvarokban tavaly összesen 2683 litert adtak le az emberek. A használt étolaj a szennyvízcsatornába jutva dugulást okoz, élővízben pedig 1 csepp 1000 liter vizet is elszennyezhet.

Senki se gyűjtögesse évekig a használt motor- vagy étolaját, gumiabroncsait és festékeit, mert csak „lakossági mennyiségben" veszik át ezeket – hívták fel a figyelmet a cég munkatársai a Sándorfalvi úti udvarban.Gumiból egyszerre ötöt, festékből 20-25 kilót, étolajból 4-5 litert szoktak átvenni. Ebbe az udvarba a veszélyes hulladékok közül egyébként elektronikaiból hozzák a legtöbbet.Mindenféle veszélyes hulladékot azonban a hulladékudvarok sem vesznek át, mert nincs rá engedélyük. Az azbeszt- és kátránytartalmú építőanyagok vagy például az üveggyapot átvételére egy szegedi magáncéget szoktak ajánlani, ahol külön térítési díjat számolnak fel.A gyógyszerhulladékkal a patikákba irányítják az embereket, állati tetemek elszállításával kapcsolatban pedig a gyepmesterhez. A vállalkozások nagyobb mennyiségű építési, bontási törmeléke csak a regionális hulladéklerakó telepen helyezhető el, külön díj ellenében.