Konyhai veszélyes hulladékkal is lehet segíteni a sérült gyerekeket

A GEMMA zárt udvarán biztonságban lesznek majd a sérült gyerekeknek szánt drága játékok.

Fotó: Frank Yvette

– Mindig azon gondolkozok, miért nem jár az én gyerekemnek is ugyanaz, mint az egészségeseknek? Mi miért vagyunk mások? – fogalmazott Horváth Anikó. Lánya, a 16 éves Fanni mozgássérült, így neki soha nem adatott meg, hogy játszótéren játszhasson Szegeden. Édesanyja egyedül nem tudja emelgetni, egy hintába betenni, így inkább nem is jártak soha ilyen helyre. Fanni helyzete nem egyedi: a GEMMA-iskolában 65 olyan fiatalról gondoskodnak, akik állapotuk miatt mindannyian csak speciális játszótéren tudnának játszani. Ilyen azonban a megyében csak egy van – Makón. – Kétszer voltunk már a gyerekekkel ott, nagy élmény volt mindannyiuknak.– Ezért döntöttünk úgy, hogy Szegeden is szeretnénk létrehozni egy hasonlót – mesélte Péntek Imréné igazgató, aki támogató partnereket is gyorsan talált elképzeléséhez.

Minden csepp használt étolaj számít - kannaszám meg pláne.

Fotó: Frank Yvette

– Márta Szabolcs kollégám a kupakgyűjtés kapcsán már korábban is kapcsolatban volt a GEMMA-val, vele beszélgettünk arról, hogyan tudnánk segíteni – mesélte Horváth Gábor, a Money Trade Kft. képviselője. A cég használt étolaj begyűjtésével foglalkozik, ezt a tevékenységüket ajánlották fel jótékony célra. Mostantól minden, a GEMMA-központba leadott használt étolaj literjéért 50 forintot fizetnek az intézménynek. – Óvodákból, éttermekből és az egyik üzletláncból is mi szállítunk, de az a tapasztalatunk, hogy az eladott étolajnak mindössze 10 százalékát gyűjtik vissza hazánkban. Pedig veszélyes hulladéknak számít: egyliternyi kiöntött étolaj 10 ezer liter ivóvizet tesz tönkre. A mostani akcióval tehát amellett, hogy segítjük a GEMMA-t, a környezetvédelemért is próbálunk tenni azzal, hogy ösztönözzük az embereket a visszaváltásra – fogalmazott a cég képviselője. Az akcióról egyébként promóciós film is készül hamarosan – ezt is társadalmi munkában készíti el Bihari Gábor, akinek cége a GEMMA weblapját is gondozza majd.

A használt étolajat nyitvatartási időben bármikor le lehet adni a Bakay Nándor utcai intézményben, amelynek minden cseppje annak a mozgássérült-játszótérnek a kialakítását támogatja, amelyet nyitvatartási időben bárki használhat majd sérült gyermekekkel. A Haász Kft. az első játékot önköltségi áron telepíti, és a többit is kedvezményesen adja az intézménynek. – Ezek saját fejlesztésű játékok, a speciális kialakítás miatt viszont meglehetősen drágák. A tolókocsival használható hinta például, amit először szeretnénk telepíteni, 1,9 millió forintba kerül – mondta el Haász Ákos ügyvezető. Vagyis 40 ezer liter étolajat kell összegyűjtenie a GEMMA-nak ahhoz, hogy az első speciális játékot megvehessék. Péntek Imréné elárulta: nagy boldogság lenne, ha a nyári szünet után már ezzel tudnák fogadni a fiatalokat.