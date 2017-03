Könyvbemutató a pénzügyekről

A „Pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság" címen, a Pro Talentis Universitatis Alapítvány gondozásában megjelent kötetet Hergár Eszter, az MNB kommunikációs és pénzügyi ismeretterjesztésért felelős igazgatója, továbbá Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára mutatja be.



Szó esik Kovács Levente és Terták Elemér szerzőpáros angol nyelvű, Financial Literacy címmel megjelent kötetéről is, ezt Kovács Péter, az SZTE GTK dékánhelyettese ajánlja. A felkért hozzászóló Járai Zsigmond, az MNB volt elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja.



A bemutató március 23-án csütörtökön 13 órakor kezdődik az Ady téri SZTE Klebelsberg Könyvtár AudMin termében.