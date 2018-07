Könyvek, kortársak, közösségek vonzásában - Kamaszablak az Északvárosi fiókkönyvtárban

Immáron negyedik esztendeje rendezi meg idén olvasótáborát a Somogyi-könyvtár Északvárosi fiókkönyvtára. A programokon olyan 11 és 13 év közötti diákok vesznek részt, akik a tanév során rendszeres látogatói az intézmény tiniklubjának, amelyet ő maguk hoztak létre, de emellett szerkesztik a könyvtári újságot, kiállításokon mutatkoznak meg, illetve könyvajánlókat írnak. A tábor is az ő javaslatukra indult.– A könyvtárnak célja az olvasás népszerűsítése, melyhez a diákok körében a legjobb eszköz a tábor, amely nagyszabású civil és szakmai összefogással valósul meg idén is. Amikor négy évvel ezelőtt először a könyvtár megrendezte az egyhetes eseményt, nagy népszerűségnek örvendett, ezért tettük hagyománnyá – emelte ki lapunknak Sikaláné Sánta Ildikó könyvtárigazgató.Az intézményvezetőtől megtudtuk, az olvasás és a tanulás mellett az olyan kérdések is fókuszba kerülnek, amelyek mindennaposak a felnőttnek megfelelni vágyó nebulók körében, akik jelenleg nem könnyű életszakasz előtt állnak. – Ehhez a legjobb segítség a meseterápia, mely válaszokat ad számukra, ettől különleges a tábor – teszi hozzá az igazgató.A Kamaszablak tábor résztvevői számára a problémamegoldást mindvégig szakemberek segítik, többek közt Csapody Kinga író, a Manó Kiadó vezetője, Sólyom Andrea meseterapeuta, Maláj György és Szurmik Zoltán drámapedagógusok, valamint Bán Bea képzőművész. A nyitó előadást Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház közelmúltban kinevezett főigazgatója tartotta, aki gyermekkora legkedvesebb olvasmányélményeiről is mesélt.A táborlakók nem csak a fiókkönyvtárban gyarapodnak majd tudással, hiszen már hétfő délután a színházba vándoroltak, míg a hét további részében meglátogatják a Képzerdő Intelligens Játszóházat, a Szeged Televízió Stúdióját, az Alsóvárosi Tájházat és a városháza legszebb termeit is.– A barátaim által ismertem meg ezt a könyvtárat, ráadásul a sulihoz is közel van, szeretek itt lenni. Igazából a mi családunk nem szokott táborokba járni, inkább a nyaralóban üdülünk, de most a barátaim és a könyvtárosok is ajánlották ezt a lehetőséget. Nagyon várom a programokat – árulta el kérdésünkre Szorcsik Milán táborozó, a Harry Potter-könyvek egyik nagy rajongója.A nyári tábor a Somogyi-könyvtár és a Kultúrkör Egyesület együttműködésével valósul meg. A program fővédnöke Tóth Károly önkormányzati képviselő.