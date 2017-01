Koponya- és nyílt lábtörés: ónos esővel köszönt be péntek 13, majd vastag hóval folytatta

Visszatér a kemény fagy



Tóth Tamás, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium meteorológusa elmondta, a péntek reggel 6 óra előtt érkezett ónos eső ugyan délelőtt

a fagypont feletti hőmérsékletben esőre váltott, mivel átfagyott talajra érkezett, ráadásul a szél is hűtötte, még fél 11-kor is ónosként lehetett érzékelni. Napközben egy nagyobb csapadékzóna érte el az országot, hétvégén azonban már száraz, de hideg időre van kilátás. – Szombaton és vasárnap is nulla fok felett lesz a legmagasabb nappali hőmérséklet, éjszaka azonban az olvadó víz ismét megfagyhat – figyelmeztetett a meteorológus. Szombatról vasárnapra mínusz 7-8, hétfő hajnalban azonban már mínusz 10 fokhoz közeli értékek várhatók. A hét első napján már napközben is alig lesz nulla fok, de akit ez vigasztal: nálunk lesz az országban a legenyhébb idő.

Tudta?



A házak előtti járdák jégmentesítéséről minden esetben az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia, közterületek esetében pedig az önkormányzatnak vagy a kezelő cégnek (megállók esetében például a közlekedési vállalatnak) kell elvégezni a csúszásmentesítést. Ha valakit baleset ér, az általános polgári kártérítési felelősség alapján köteles a mulasztó személy vagy cég helytállni, és a gyógykezelési költségeit, a jövedelemkiesést vagy más, a balesettel összefüggő kárt – például a ruházat sérülését – megtéríteni. Az utakon történő gépjárműbalesetekért viszont nem lehet a kezelőt felelőssé tenni, ugyanis mindig a forgalmi, időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni.

Nem indult szerencsésen péntek 13-a Csongrád megyében: a hajnalban érkezett ónos eső jégpáncélba vont mindent . Egy átlagos autósnak nagyjából 20 percbe tartott, míg a masszív réteget levakarta a kocsijáról, a megpróbáltatások azonban ezzel nem értek véget.Reggel 8 órakor a főutak kivételével még a legtöbb helyen korcsolyapályán kellett közlekedni, ami többszörösére növelte a menetidőt. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint 6 órakor, vagyis fél órával az ónos eső eleredése után elrendelték a síkosságmentesítést, 121 kézi hómunkás, 5 tehergépkocsi és a járdákon, kerékpárutakon 6 kisgép dolgozott. Ez nem vigasztalta azokat, akikhez induláskor még nem értek oda . Például azt az audist, aki a Móra utcában borult bele az árokba – vélhetően a csúszós út miatt.A helyzet a városon kívül még ennél is rosszabb volt. Kübekházán két autó és egy kamion borult árokba, Újszentivánon egy kamion kerítésbe csúszott, Tiszaszigeten pedig két busz is balesetet szenvedett. Az egyik egy közlekedési táblán hajtott át, a másik egy magasfeszültségű villanyoszlopot tört ki, miután lecsúszott az útról. Egy súlyos sérüléssel járó baleset is történt: 8 óra körül a 4415-ös út 21-es kilométerénél egy személyautó egy gyalogost sodort el.A gyalogosok a városban is kockáztatták testi épségüket azzal, hogy elindultak otthonról. Szegeden több olyan esetet is láttunk, amikor inkább az úttestet választották, mint a járdát, a későn ébredő háztulajdonosok előtti szakaszok ugyanis életveszélyesek voltak a tükörjég miatt. Azokat pedig, akik kerékpárral indultak útnak, nem tudtuk megérteni, mégis mire számítottak.A rendkívüli viszonyok miatt a mentőknek délelőtt 50 százalékkal több megkeresésük volt, mint máskor. – Elsősorban közterületen vagy háznál történt elcsúszáshoz hívtak bennünket – mondta el Zentay Attila , az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet igazgatója. – Többnyire zúzódásokat kellett ellátnunk, de voltak csonttörések is, sőt egy súlyos koponyasérülés is történt.Az igazgató hangsúlyozta: a megnövekedett esetszám az egyéb feladatok mellett megterhelte a mentőszolgálatot, a tervezett szállításokat azonban átütemezték későbbi időpontra, a nem súlyos esetek bejelentőitől türelmet kértek, így minden súlyos esethez tudtak mentőegységet küldeni.– Nagyjából 7-8-szor akkora a forgalmunk, mint egy átlagos napon – vázolta az ellátás helyzetét Varga Endre , a SZTE Traumatológiai Klinika intézetvezető professzora. Három óra alatt 34 beteg érkezett hozzájuk tegnap délelőtt – ez máskor a teljes napi esetszám. – A többség boka-, combnyak- és lábszártörést szenvedett, de volt nyílt töréses eset is. Kora délutánig 10 előjegyzett műtét volt, csak az ónos esőből eredő balesetek miatt.A professzor elmondta, a rendkívüli helyzetre tekintettel az SBO és a belgyógyászati fektető is a rendelkezésükre állt, így 2 vizsgáló és 5 fektető helyett 4 vizsgálóban és 14 fektetőhelyen fogadták a sérülteket, megnövelt orvosi és nővéri kapacitással. Szerettük volna fotóban is megmutatni, milyen megfeszített munkát végeztek az orvosok, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke, Facskó Andrea azonban kérésünket azzal az indokkal utasította el, hogy „az időjárásról nem a klinika tehet".