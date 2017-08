Korábban kezdődött idén a parlagfűszezon, erről is a kánikula tehet

Az immunterápia segített

Ágnes elmesélte, a legutolsó években már kibírhatatlan volt az allergiája. - Mindig napra pontosan augusztus elsején kezdődtek a tüneteim. Úgy bedagadt a szemem, hogy nem bírtam kinyitni. Szemüvegben jártam éjjel-nappal, és minden ételtől, ami keresztallergiát okoz, órákig fájt a gyomrom. Viszketett a szájpadlásomtól a fejbőrömig mindenem. Ráadásul ez az időszak annyira megviselte és legyengítette a szervezetemet, hogy késő ősszel mindig mellhártya- vagy tüdőgyulladást szedtem össze. Három éve nem bírtam tovább, és bejelentkeztem allergológiai szakrendelésre.A nőnek elsőként azt javasolták, hogy mindennap mossa ki az orrát. – Ez ma már ugyanolyan természetes számomra, mint a fogmosás, és sokat segít. Az igazi megoldást viszont az immunterápia jelenti, amit két éve, tavasszal kezdtem el.Már az első parlagfűszezonban éreztem, hogy jobban vagyok, mint korábban, mostanra pedig eljutottunk oda, hogy nem lesznek tüneteim az első pollenszemek megjelenésével, csak a csúcsszezonban. És akkor is jóval enyhébbek, mint korábban – mesélte K. Szabó Ágnes.

Idén korábban kezdődött

Tudjuk meg pontosan, mire vagyunk allergiásak

A keresztallergiára is figyeljünk

Bár még csak alacsony szinten, de már megjelent a parlagfű pollenje a levegőben Csongrád megyében is, vagyis elkezdődött a legerősebb allergiaszezon.– Korábban indult idén a szokásosnál, valószínűleg a nagy meleg miatt – mondta el Mohácsy Katalin, az Aranyklinika allergológusa, aki már most találkozik a rendeléseken szemviszketésre, orrfolyásra, orrdugulásra panaszkodó betegekkel.– Az allergia sokszor nem is ilyen egyértelmű tünetekkel jelentkezik. Akár a migrén, fülzúgás, alvászavar vagy a gyomor-bélrendszeri tünetek is jelezhetik ezt a problémát, amit érdemes komolyan venni, hiszen az allergia akár asztmává is alakulhat, amely már súlyos betegség.A szakember szerint a legfontosabb mindig egy allergiavizsgálat, amely kideríti, pontosan mire allergiás az illető, hiszen például a penészgombák és a fekete üröm is ebben az időszakban okoz panaszokat.– Az allergia nem gyógyítható, csak a tünetek enyhíthetők – jelentette ki Mohácsy Katalin, bár megjegyezte: az Ágnes által is már elkezdett immunterápia 3 év alatt tünetmentessé teheti a betegeket. Ezt azonban csak allergiaszezonon kívül lehet megkezdeni, így aki most kezd prüszkölni, csupán óvintézkedéseket tehet, hogy csökkentse panaszait.– Az allergiások lehetőleg keveset legyenek a szabadban, gyakran mossanak hajat, cseréljék sűrűn az ágyneműt, és már az első tünetek megjelenésekor kezdjék el szedni allergia elleni gyógyszerüket. A keresztallergiát okozó zöldségeket és gyümölcsöket – ilyen lehet például a dinnye, cukkini, paprika, paradicsom, banán, de a kamilla is – most lehetőség szerint kerüljék.