Korábban kinevették, most nem tud eleget ültetni Fodor Mihályné Mórahalmon - Legyőzte a dísztök a répát

A mórahalmi asszony dísztök mellett "halloweentököt" is termeszt. Fotó: Török János

– Az apró dísztököt már leszedtük, volt 70-80 láda. Ebből enni nem lehet, de nagyon viszik. Most éppen egy nyugdíjasbuliba vittek el egy csomót, díszítésnek. Vannak, akik ennek is kivágják a közepét, és gyertyatartónak használják – mutatta a műanyag ládákban sorakozó, különböző színű és formájú dísztököket Mórahalom határában Fodor Mihályné, aki fiával, a húszéves Norberttel gazdálkodik öt hektáron. Mint fogalmazott, nem unatkoznak, van munka bőven.A dísztök mellett a „halloweentök" elnevezésű, klasszikus tököt is termesztik, de azt majd csak a hónap közepén kezdik el szüretelni. – Ha korán elvetjük, akkor hamar beérik, és nem áll el, viszont a meleget meg nem szereti, ezért ha később ültetjük, akkor a hőség miatt nem terem – magyarázta a töktermesztés nehézségeit az asszony.– Az interneten rendeltem az egyik fajtából öt darabot, kiszedtük a magját, és elültettük. Összeporzódik a többivel, így két egyforma dísztököt alig találni. Most ezeket hordom a piacra, a felét már eladtuk, ez a maradék – pakolta a ládákat.A család „tökös kalandja" körülbelül tizenöt évvel ezelőtt kezdődött, amikor Fodorné fia úgy hatéves korában négy kis tököt kapott az ismerőseitől, amelyeknek elvetette a magját.– Amikor először kivittem a dísztököt a Mars téri piacra, a szomszéd, aki répával foglalkozik, nevetett rajtam, azt kérdezte, hogy mit bohóckodunk itt a tökkel, miért nem vetünk valami rendes portékát. Aztán évről évre többet árulunk belőle. Amikor az egyik évben nagyon rossz ára volt a répának, mi meg jóval többet árultunk, mint a szomszéd, csodálkozott is. Majd elájult, amikor látta, mennyit adnak a dísztökért – mesélte nevetve az asszony.– Most pedig ott tartunk, hogy még többet is el tudnánk adni, mint ami van, pedig minden évben egyre több tököt ültetünk – tette hozzá.