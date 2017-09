Korábban kotortak, most nádat vágat Tápén a vízügy: rendbe teszik a csatornát

Ezt kérték a környékbeliek. Idén nemcsak vágják, hanem ki is emelik a nádat a mederből.

Fotó: Frank Yvette

– Kétszáz méterre lakunk innen, de mindennap itt járunk el a gyerekekkel óvodába. Örülünk, hogy végre levágják a nádat, nem ártana azért kotrani is – mondta a Tápéi főcsatorna partján Fazekas Emese. Barátnőjével, Bíró Judittal együtt hozzátette, évek óta figyelik, mennyire szemetes, bűzös a meder.Hétfő óta munkagépek kaszálják és hordják el a növényzetet. Megírtuk: sok éve háborognak a csatorna mellett lakók a poshadó nád és iszap bűze, illetve a szúnyogok miatt (2016. december 14.: Nem feledkezett meg Tápéról a vízügy). Egy éve megelégelték, összefogtak, 148 aláírást összegyűjtöttek a csatorna mentén élőktől, így delegálták képviselőjüket, Szécsényi Ferencnét a tulajdonos vízügyhöz.

Jó lenne, ha kotranák is. Akkor eltűnne a bűz forrása a csatornából – ebben egyetért Fazekas Emese (balról) és Bíró Judit. Fotó: Frank Yvette

– Nyáron elkezdtük kotrani a csatornát. Mivel a Börzsöny utca és a Kapu köz közötti részről a lakosság többször is jelezte az iszap kellemetlen szagát, ezt, valamint a növényzetet eltávolítottuk, elvittük – tájékoztatott érdeklődésünkre Kozák Péter, az Ativizig ügyvezető igazgatója. A Bencfahát és Rév utca közti, vízi növényzettel erősen benőtt szakasz kaszálását is elkezdte a vízügyi igazgatóság. A környékén lakók ugyanis korábban kérték, hogy a belterületi részen fészket rakott madarak háborítatlansága érdekében a költési időszakon kívül végezzék el a munkákat. Kosaras kaszával elszállítják a kivágott nádat, így a csatornában nem képződik uszadék, nem maradnak összedarált növényi részek. A kaszálást előreláthatólag a jövő hét végéig fejezik be.

A Rév utcától a Pöröséri főcsatorna irányába – a biztonságos vízelvezetés érdekében – már nyár elején elkészültek a fenntartási munkák jelentős részével. Összességében eddig közel öt kilométer hosszan dolgoztak. A cserjeirtás, a gépi iszaptalanítás, a kotrási meddő szállítása és elhelyezése, illetve a gépi iszaptalanítás depóniarendezéssel együtt 18,3 millió forintba került. A pénzt a központi költségvetésből kapták.