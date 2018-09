Körbepiszkítják a rektori hivatalt is - Folyamatos a harc a közterületen ürítők ellen

Hajléktalanok a Dugonics téren. Ha rájuk jön a szükség, nincs sok választásuk. Fotó: Karnok Csaba

Április óta szinte minden hónapban beszámolunk olyan esetről, amikor szegedi olvasóink az utcán nagy- és kisdolgukat végzőkre panaszkodnak. Áprilisban egy Mérey utcai tömbház lakói arról meséltek, hogy az udvarukban végzik a dolgukat a hajléktalanok. Május közepén számoltunk be arról, hogy egy városszerte ismert hajléktalan fényes nappal az egyik Kölcsey utcai virágládába ürített, amiről az egyik közeli étterem vendége videófelvételt is készített. Augusztus elején pedig a rejtélyes pisifantomról írtunk, aki a Dózsa utcai lámpabolt bejáratát és környékét vizeli össze rendszeresen.A köztisztaság kérdése a legutóbbi közgyűlésen is téma volt.Most a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalának egyik dolgozója küldött néhány képet szerkesztőségünknek az épület körüli díszburkolaton látható emberi ürülékről. Mint mondta, ilyenkor szólnak az illetékeseknek, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek, akik kijönnek, összetakarítják a fekáliát, és fertőtlenítik a területet.Korábban a belváros két önkormányzati képviselője, Binszki József és Szondi Ildikó is nyilatkozott a témában. Binszki azt mondta, a hajléktalanoknak is joguk van élni, ugyanakkor a lakóknak is joguk van ahhoz, hogy az életvitelszerűen ott tartózkodó hajléktalanok ne tegyék tönkre az életüket. – Vizelni közterületen vagy más magánterületén most is tilos, de nem állhat minden hajléktalan mellett egy rendőr. Az egész magyar társadalom sem tud választ adni a hajléktalanság problémájára, nemhogy én – fogalmazott Binszki, aki szerint nem lehet kitiltani a hajléktalanokat.– Megerősítve folytatjuk a küzdelmet a közterületi piszkítók és szemetelők ellen. Modern takarítógépeket vásárolt a város, fokozott rendőri jelenlét érzékelhető a belvárosban, és köztisztasági járőrszolgálat is indult – sorolja Szondi Ildikó.Ha valaki közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, szabálysértést követ el, amely miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldeken a mezőőr helyszíni bírságot szabhat ki.Érdeklődtünk a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatánál, hogy a turisztikai szezon kezdete, június eleje óta eddig hány esetben figyelmeztettek vagy bírságoltak utcai ürítőket, de a rendőrségtől azt a választ kaptuk, hogy a szabálysértéssel kapcsolatban az eljárás lefolytatására az általános szabálysértési hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala.A hivatal válasza szerint jól behatárolható az a kör, amely követi ezt a magatartást: jellemzően fedél nélküli, hajléktalan személyek, vagy éjszakai buliból, rendezvényről hazatérő, többnyire ittas fiatalok. A hatósághoz március óta köztisztasági szabálysértés miatt 83 feljelentés érkezett többségében szemetelés vagy hulladék engedély nélküli elhelyezése miatt. "Közterületen történő vizelés vagy székelés miatt 36 esetben jártunk el" – írták.A szabálysértési hatóság először figyelmeztet, de akik ellen már nem először érkezik ilyen feljelentés, azokat pénzbírsággal sújtja. "Sajnálatos módon azonban azt tapasztaljuk, hogy a hajléktalan személyekkel szemben kiszabott magasabb összegű pénzbírságnak sincsen kellő visszatartó ereje, egyesek figyelmen kívül hagyják az alapvető együttélési normákat" – írta válaszában a kormányhivatal illetékese.