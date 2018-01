Körforgalom épül az Etelka soron is - megvásárolta a város a területet

A nemzetközi úszóversenyek rendezésére is alkalmas új uszoda kivitelezésére zajlik a közbeszerzési eljárás. Ám az előkészületi munkálatok már decemberben elkezdődtek a Tápai és a Kereszttöltés utca találkozásánál lévő benzinkútnál. A munkagépekkel és a megváltozott forgalmi renddel a múlt héten találkozhattak először az arra járók. Az uszoda parkolójához ugyanis egy körforgalom vezet majd.– A mérnöki felmérés során kiderült, a körforgalom tervezett mérete belelóg a magántulajdonban lévő benzinkút területére, így 230 négyzetmétert megvásárolt a város – tudtuk meg Szentgyörgyi Páltól, a választókerület önkormányzati képviselőjétől. A telekrész 3,3 millió forint volt, a felépítmények és műtárgyak áthelyezése pedig több mint 16 millióba kerül – tette hozzá a képviselő.Így a töltőállomás telekhatára hét méterrel beljebb került, most az azon kívül eső műtárgyak és felépítmények áttelepítése zajlik. Ennek érdekében új csatorna- és vízbekötés szükséges, valamint a totemoszlop, az üdvözlő és elköszönő tábla is új helyre kerül. A töltőállomás továbbra is zavartalanul üzemel, a forgalmi rend azonban változott. A Felső Tisza-part felől érkezők be tudnak hajtani, ám a Keresztöltés utca irányából közlekedők csak továbbhajtva és szabályosan visszafordulva tudnak tankolni vagy autót mosni. Kihajtani viszont csak hátulról lehet, a régi autókereskedés mögött a Becsei utca felől kanyarodhatnak vissza az autósok. Barta Berényi Péter kútvezetőtől megtudtuk, a vízmű ígérete szerint a lekötéseket még a héten befejezik, így várhatóan a behajtási rend a hétvégére visszaáll, a munkálatok pedig a hónap végén fejeződnek be.Szentgyörgyi Pál hozzátette, a fedett uszoda kivitelezésére kiírt közbeszerzésre január 31-éig lehet beadni az ajánlatokat, eddig öten érdeklődtek. A nyertes vállalkozóra komplex feladat hárul: az új sportlétesítmény mellett a hozzá kapcsolódó infrastruktúra, parkolók és a körforgalom kivitelezése is az ő feladata lesz.