Kormánytámogatással érkezett kétszáz külföldi egyetemista Szegedre

Orientációs napon, azaz bemutatkozó előadásokkal és az egyetemi épületek bejárásával köszöntötték tegnap a Szegedi Tudományegyetem azon külföldi hallgatóit, akik a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal érkeztek a városba és kezdték meg tanulmányaikat. A magyar kormány támogatásával tanuló fiataloknak tandíjat nem kell fizetniük, ráadásul zsebpénzt és lakhatási támogatást is kapnak.



Az SZTE-re ezzel az ösztöndíjjal jelentkezők száma meghaladta a háromezret, közülük 405-en tettek sikeres felvételi vizsgát, és végül felük iratkozott be graduális vagy posztgraduális képzésre. A legtöbben az angol nyelvű gazdaságtudományi alap- és mesterképzéseken kezdik meg tanulmányaikat, de népszerű volt még az általános orvos szak, a nemzetközi tanulmányok és a biológia is.



A legnagyobb számban Azerbajdzsánból érkeztek ösztöndíjasok, de sok mongol, iráni, szíriai és jordániai hallgatója lesz a programnak köszönhetően az SZTE-nek, melyen összességében 2500 külföldi hallgató kezdi meg az idei tanévet. Ez a diákok 15 százaléka.