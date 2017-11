Kormánytisztviselők adtak vért - galéria

Véradó hetet tartanak a kormánytisztviselők, mely során az ország minden részében karjukat nyújtják, hogy betegeken segítsenek. Szegeden hétfőn tartottak véradást, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Rákóczi téri épületében több mint 150-en vettek részt a programon.– A kormányhivatal elkötelezett a véradásban – mondta Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal vezetője, aki maga is adott vért. Hozzátette: büszke kollégáira, hiszen csak tőlük 78-an segítettek. A következő napokban a megye több településén is megszervezik a hivatali dolgozók véradását, így várhatóan 200 felett lesz a résztvevők száma.Szekeres Veronika, az Országos Vérellátó Szolgálat Dél-alföldi regionális igazgatója elmondta, nagy szükség van az ilyen szervezett akciókra, hiszen a rendszeres véradók koruk miatt lassan elfogynak, a fiatalokat pedig nehéz megszólítani. – A november egyébként nem tartozik a problémás időszakok közé, legfőképpen a nyári szabadságolások és a többnapos ünnepek a kritikusak. Mert bár a teljes vérből készülő háromfajta készítmény közül a vörösvérsejt 35 napig, a friss plazma pedig fagyasztva 2 évig tárolható, a vérlemezke-koncentrátum mindössze 5 napig használható fel, így fontos, hogy olyankor is legyenek véradók.A kormányhivatali dolgozók mindenesetre a héten országosan sok száz egység vért adnak, ami azt jelenti, hogy akár több mint egy hétre is feltöltődhetnek az országos készletek.