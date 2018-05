Környezettudatos úszás - Galéria

Az úszás elsajátítása mellett a környezettudatosságra is nevelik a gyerekeket a Gergely Andrea úszóiskolában. Szombat reggel a SZUE-ban ennek jegyében mérte össze tudását az úszósuli közel száz nebulója.Az úszóverseny előtt levetítették nekik támogatójuk reklámját, majd a Szenilla nyomában című filmből nézték meg egy részletet. Itt láthatták azt, ahol a kis halacska beleakad egy műanyag hálóba, és szembesülhettek a környezetszennyezés káros hatásaival. Majd, hogy ők is tegyenek ez ellen, a kis medencéből kihalászták az oda nem illó szemeteket. Képletesen kimentették az óceáni állatokat a szemetes vízből.Műanyag hulladékokat, kanalat, nejlonszatyrot, poharakat szedtek össze a medencéből. Az 5 és 13 éves kor közötti gyermekek lelkesen vettek részt az akcióban. A különleges kezdés után szüleik biztató szavai mellett ugrottak be a medencébe, hogy gyors- és mellúszásban mérjék össze tudásukat. A gyerkőcök maguk választhatták ki melyik úszásnemet választják, amelyből egy hosszt kellett teljesíteniük.