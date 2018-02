Korrupciós vád Botka László ellen - egy férfi azt állítja, hogy zsebbe kapott százmilliókat

Összesen 250 millió forintot kért zsebbe Botka László és Toller László, Pécs akkori MSZP-s polgármestere (aki 2010-ben egy baleset következtében elhunyt) azért, hogy tető alá hozzanak egy ingatlanüzletet Pécsen – ezt állítja a szegedma.hu, egy birtokába jutott vallomásra hivatkozva. A portál szerint a Fővárosi Törvényszéken zajló áfacsalási ügy elsőrendű vádlottja szerint 2000-ben egy német befektető ingatlanprojektet keresett Magyarországon. Többmilliárdos nyereséggel kecsegtető beruházást készítettek elő a magyar partnereikkel együtt, de a megvalósításhoz Botka László és Toller László személyes „ügyintézése" kellett, amiért 250 millió forintot kértek zsebbe – állítja a férfi.A vallomás szerint a kinézett ingatlan ugyanis állami tulajdonban volt, ám az akkori Gazdasági Minisztériumban (GM) lényegében nem történt semmi, a tárcánál egyszerűen nem foglalkoztak a németek vételi ajánlatával.A szegedma.hu írása szerint az áttörést 2004 hozta meg. Ekkor Botka László és Toller László felajánlották a befektetőnek, hogy 250 millió forintért cserében majd ők intézik az ügyet.A tanúvallomás szerint azt találták ki, hogy a minisztérium átadja az ingatlanokat a pécsi önkormányzat ingatlankezelő cégének (PVV), majd az pályáztatás nélkül eladja a telkeket a befektetőknek. A vételár az ingatlan méretéhez és értékbecsléséhez képest alacsony lesz, körülbelül 210 millió forint, amit a PVV számára kell átutalni, illetve további 250 millió forintot készpénzben, papír nélkül oda kell adni Botka Lászlónak és Toller Lászlónak.Ez utóbbi a tanúvallomás szerint több részletben meg is történt. A vallomástevő férfi azt állítja, az egyik részletet, 50 millió forintot ő maga vitte el egy Parlament-közeli étterembe a két politikus számára. A reklámszatyrokban lévő pénzt átvették tőle. A többi tételt mások, több kisebb részletben vitték el Botka Lászlónak és Toller Lászlónak.A tanúvallomást hivatalosan hétfőn nyújtja be a vádlott a Fővárosi Törvényszékhez, mert a csütörtöki tárgyalást a másodrendű vádlott betegsége miatt elnapolták. A férfi azt mondta, a németeknek nem volt más választásuk, mint fizetni, mert máskülönben elbukták volna az ingatlanprojektet.Közleményben reagált az írásra Botka László. A polgármester azt írta, hogy a cikk minden tényállítása szemenszedett hazugság. A közlemény emlékeztet: Toller László régóta halott. Botka László azt is írja, hogy ő maga sem országgyűlési képviselő, sem polgármester nem volt a cikkben jelzett időpontban, ennek dacára intézkedett az akkor Matolcsy György vezette fideszes Gazdasági Minisztériumban. A polgármester hozzáteszi: a fideszes propaganda már a legvadabb hazugságokat is beveti ellene. Botka László tudatta azt is, hogy jogi eljárásokat kezdeményez a szegedma.hu ellen.A polgármester közleményében egyébként helytelenül szerepel, hogy az ügy idején ő maga nem volt sem polgármester, sem országgyűlési képviselő, illetve az is, hogy a Gazdasági Minisztérium vezetője Matolcsy György lett volna. Ez arra az időszakra igaz, amikor a német befektetők elkezdték keresni a lehetséges ingatlant Magyarországon. Azonban 2004-ben, amikor felgyorsultak az események, Botka László már két éve Szeged polgármestere és parlamenti képviselője volt, és két éve már az MSZP–SZDSZ-kormány volt hatalmon.A portál szerint a Fővárosi Törvényszéken zajló ügy elsőrendű vádlottja azt állítja: összesen 250 millió forintot ért zsebbe Botka László és Toller László (Pé akkori MSZP-s polgármestere, aki egy baleset övetkeztében 2010-ben elhunyt) azért, hogy tető alá hozzanak egy ingatlanüzletet Pécsen.Az ügy 2000-ben indult, amikor egy német befektető ingatlanprojektet keresett Magyarországon.Több milliárdos nyereséggel kecsegtető beruházást észítettek elő a németek, magyar partnereikkel együtt, de a megvalósításhoz Botka László és Toller László személyes „ügyintézése" kellett, amiért 250 millió forintot értek zsebbe – állítja a férfi.A tanúvallomásában – amit hivatalosan tfőn fog benyújtani a Törvényszékhez, mert a mai tárgyaláson „nem tehetett vallomást", mivel elnapoltá az ügyet egy betegség miatt – azt állítja: ő maga személyesen is vitt egyszer 50 milliót Botkának és Tollernek egy parlamenthez özeli étterembe, végül kisebb részletekben kapta meg a ét politikus a 250 milliót, mert csak így tudtá feltűnés nélkül kivenni a pénzt a bankból.A férfi azt mondta, nem volt más választásuk, mint fizetni, mert máskülönben elbuktá volna az ingatlanprojektet.további részleteket ígért az ügyről.