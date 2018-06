Korszerűsítették a pusztamérgesi ovit

Szinte teljesen megújult a pusztamérgesi óvoda az elmúlt pár évben. Az 1940-es években épült ház ma már korszerű körülmények között fogadja az apróságokat. Az első etapban a tetőt cserélték ki, majd a nyílászárókat, és a szigetelés is megtörtént. Tavasszal pedig egy tavalyi nyertes pályázatnak köszönhetően korszerűsítették az elavult fűtésrendszert. Az óvónőktől megtudtuk, amellett, hogy magas volt a fűtésszámla, nem volt egyenlő hőmérséklet a termekben.A Terület és Településfejlesztési Operatív Programban 15 millió forintot nyert az önkormányzat a korszerűsítésre. – Ezt még 5 és fél millióval toldotta meg a képviselő-testület. A régi öntöttvas radiátorokat, vezetékeket cseréltettük le, a szakemberek az uniós szabályoknak megfelelő új kazánrendszert építettek be – magyarázta Papp Sándor, Pusztamérges polgármestere. A fűtés-korszerűsítés mellett épült két szélfogó, és akadálymentesítettek is. A falu óvodájába jelenleg 32 kisgyermek jár. Az óvoda előtt négy férőhelyes parkolót is kialakítottak nemrégiben, így a közel 80 éves intézmény minden igényt kielégít.Az óvónők segítségével belülről is szebbé tették az épületet, az elavult piros színű bútorokat modernizálták.– Egy restanciánk van még, az pedig a kerítés, ez még múlt századi – mondta a polgármester. Az óvodából kilépve viszont örömmel mutatta a védőnői szolgálat új épületét. A szolgálat régi helyét nem lehetett korszerűsíteni, így forrás hiányában a művelődési házban lévő szolgálati lakást újították fel erre a célra. Jelenleg az eszközök beszerzése folyik, így hamarosan az újszülöttek és csecsemők is magasabb színvonalú ellátást kapnak a településen.