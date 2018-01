Kortárs dráma, mesemusical és balett is színpadra kerül februárban - 3 új bemutatót tart a színház

Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója azóta nem rendezett vidéken, hogy elvállalta a pozíciót 2011-ben. A Kazamatákban, Térey János és Papp András kortárs drámájában azonban több egykori tanítványa is játszik, köztük Figeczky Bence, Pataki Ferenc, Olasz Renátó, Gyöngyösi Zoltán és Waskovics Andrea. Az 1956. október 30-án, a pártház ostromának napján játszódó darab eredetileg több, mint 70 szereplőre íródott – ezt Enyedi Éva dramaturggal a szegedi társulatra igazították.



A félőlény című gyerekdarabot Tóth Miklós rendezi, címszerepben Borsos Beátával. A mesemusicalt Várkonyi Mátyás új hangszerelésével mutatják be a nagyszínházban. Az utolsó kiserdőben játszódó történet legfontosabb kérdése, mit kezdenek az ott lakók, ha szörnyek rondítanak bele a kedves hétköznapjaikba. A 17-én 11 órakor kezdődő előadásra jelmezes gyerekeket várnak, köztük a Korábban Érkeztem Alapítvány támogatottjait – a farsangi jelmezüket a kisiskolások, nagyobb óvodások a színpadon is bemutathatják.



A Szegedi Kortárs Balett februárban három darabot is bemutat a kisszínházban: Juronics Tamás Bernarda Alba háza című koreográfiáját, valamint két fiatal alkotó, Czár Gergely Exit és Corneliu Ganea Tabula Rasa című munkáját. A két utóbbit november 8-án, Pesten már előadta a jubileumot ünneplő társulat alapítójuk, Imre Zoltán születésnapján. Federico Garcia Lorca drámája inkább kiindulópont Juronics Tamásnak, nem a táncosnők kora, hanem a megjelenített erők, vágyak kerülnek a középpontba. A darabhoz Lorca kortársának, Manuel de Fallának a zenéjét használja a koreográfus. A szegedi premier után a Budapesti Táncfesztiválon is fellép a kortárs balett március 1-jén.