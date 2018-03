Kortárs és klasszikus: Szegeden koncertezik a Kelemen Quartet

2010-ben alakult Kelemen Quartet sikereit már meghódított kontinensekben számolhatjuk, hiszen Európán kívül az Egyesült Államokban, Kínában és Ausztráliában is több ízben koncerteztek – például a szegedi este előtt nem sokkal ért haza Kelemen Barnabás hegedű- és brácsaművész, aki feleségével, Kokas Katalinnal alapította meg a kvartettet.



A vonósnégyes tagja még Homoki Gábor (hegedű és brácsa) és Fenyő László gordonkaművész – amikor Tóth Péter hallotta a kvartettet, eldöntötte, hogy ha valaha ír vonósnégyest, csak nekik fogja adni.



– A kortárs művek között is hatalmas különbségek lehetnek: sok zeneszerző zajos, akár kellemetlen, de mindenképpen szokatlan hangzású darabot ír. Viszont még mindig vannak olyan szerzők, akik szeretnek olyan zenét írni, amiben van harmónia, a szépet keresik, nem a zajt.



Tóth Péter pont ilyen, a vonósnégyesén érezhető, hogy pontosan tudja, mire képes egy hegedű vagy egy brácsa: mind a négyen kapunk kellő feladatot ebben a szép, jól játszható műben – írta le a darabot hegedű- és brácsaművészként Kokas Katalin.



Rendszeresen mutatnak be kortárs műveket a klasszikusok mellett: a szegedi koncert műsorán Beethoven és Schumann is szerepel.



– Az egyik egészen extrém koncertünkön koromsötétben lehetett csak előadni a darabot – idézte fel Kokas Katalin. – Még a vészkijáratot jelző fényeket is le kellett kapcsolni szerzői utasításra, és tűzoltók álltak benn speciális szemüvegben, hogy tudjanak segíteni azoknak, akik esetleg koncert közben ki akartak menni. Fejből kellett játszanunk, a szóló-improvizatív résznél pedig vakon kellett egymásra reagálnunk.



A Murray Schaffer-kvartettben pedig gyakorlatilag ordibálnunk kellett, a hangszerek mellett az ember hangot is „belekomponálta" a szerző.



Ahogy a Kelemen Quartettet hallgatja az ember, felfedez benne olyan elevenséget, amelyet sokszor hajlamosak elvitatni a klasszikus zenétől.



– Megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy külön ágazattá vált a vonósnégyes, és az ebben játszó zenészek mindent a precizitásnak rendeltek alá – viszont így elveszett mindenfajta életteliség a zenéből – foglalta össze Katalin.



– Pedig anno amatőr zenészeknek, hétvégén együtt játszó „civileknek" írták a kvartetteket: élvezettel, szépséggel teli zene ez. Azt vesszük észre, hogy a kvartett hagyománya kicsit itthon is leült, de reméljük, hogy az általunk is képviselt játékmóddal vissza tudjuk hozni az érdeklődést a vonósnégyes iránt. Ebben a műfajban nincs helye szemfényvesztésnek, nagy show-nak: összeül a színpa