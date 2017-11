Kortárs zene Vántustól Huszár Lajosig

A programsorozatot Beischer-Matyó Tamás és Hollós Máté zeneszerzők beszélgetése nyitotta hétfőn a Somogyi-könyvtárban, majd este a 25 éve elhunyt névadó, Vántus István emlékére rendeztek hangversenyt az SZTE Zeneművészeti Kar Fricsay termében a szegedi szimfonikusok közreműködésével.



A JGYPK Ének-zene Tanszékén zenepedagógiai délelőttöt tartanak ma 11 órától Hattyason – Láng István és Huszár Lajos egy-egy művét itt játsszák először. Másik két ősbemutató is elhangzik a ma délután 5 órakor kezdődő kamarahangversenyen: Berényi Bea, Dratsay Ákos és Palotás Gábor adja elő őket a Fricsay teremben. Kamarazenei est zárja a mai napot este fél 8-kor, ahol többek közt a Kosztándi-vonósnégyes is fellép. A Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium diákjai szerdán délben mutatkoznak be a Hangcsoportok című hangversennyel a Fricsay teremben. A Somogyi-könyvtárban aznap 17 órától a húsz éve eltávozott Durkó Zsolt műveiből hallhatnak válogatást, majd este fél 8-tól a Fricsay teremben Marton Árpád ismerteti a kortárszenei műhely estjének repertoárját. Az utolsó, csütörtöki nap a gyerekekről szól: az Agórában 14 órától Papp Lajos Az égig érő fa című zenés meséjét láthatják, majd 16 órától a Király-König Péter Zeneiskolában a Törpék és óriások című hangversenyen léphetnek fel a kisebbek. A csütörtök este fél 8-kor kezdődő záró hangversenyen ismét több Vántus-művet is előadnak a szegedi művészek.