Kósa Lajos: Az a kincs, ami Szegeden nincs, az nincs

– Miért nem hozzák el Szegedre is a Seuso-kincseket? – érdeklődött egy résztvevő Kósa Lajostól legutóbbi szegedi látogatásán. Debrecen korábbi polgármestere, a Modern Városok Programért felelős miniszter a nemzeti konzultációról tartott előadása végén erre a kérdésre is válaszolt.Úgy fogalmazott, a Seuso-kincseket a hajdú-bihari megyeszékhelyen sem mutatják be. Márpedig az a kincs, ami nem lesz sem Szegeden, sem Debrecenben, az nincs.Érdeklődtünk az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes kulturális államtitkárságán. Tájékoztatásuk szerint a kormány – a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – döntött a vándorkiállítás helyszíneiről.A kormányhatározat hat várost jelölt ki, ezek – Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc és Nyíregyháza – lefedik Magyarország régióit. Így minden magyar állampolgárnak lehetősége van a kincs megtekintésére.

A kormany.hu internetes oldalon az olvasható, hogy a Székesfehérváron útjára indított vándorkiállításra az első héten több mint hétezer látogató regisztrált. A tárlat a Fejér megyei városban vasárnapig látható.A Seuso-kincs a legjelentősebb ismert késő római ötvösművészeti leletegyüttes. Az 1970-es években bukkantak rá Magyarországon, majd illegális körülmények között jutott ki az országból. A magyar kormány a Seuso-kincset két lépésben – az első hét darabot 2014-ben, a második felét idén nyáron – szerezte vissza. A leletegyüttest a nyár végéig a Parlamentben lehetett megtekinteni.Székesfehérváron 2014-ben már kiállították a kincsegyüttes első hét darabját, akkor négy hónap alatt több mint 35 ezer látogatót vonzott. Jelenleg mind a tizennégy, étkezéshez és tisztálkodáshoz használt ezüstedény együtt látható.– Hallottam már róla, és érdekelne is, de csak ha a városban rendeznének belőlük tárlatot. Ezért biztosan nem utaznék el más városba. Alapvetően egyébként nem járok kiállításokra, de ezt szívesen megnézném, mert különös története van.– Nem tartom okos dolognak, hogy megvásárolta az állam, ettől függetlenül szívesen megnézném. Igazából az sem baj, ha nem Szegeden, mert egyébként is sokat járok a fővárosba. Színházba, koncertre is sokszor felutazom, ott ugyanis sokkal több ilyen lehetőség van.– Már láttam is, Budapesten. A Parlament-látogatásnak volt a része, igaz, akkor csak messziről láthattuk a kincseket. Nagyon szépek a kiállított tárgyak, és mivel érdekes és kalandos a történetük is, azt gondolom, ez sokat ad hozzá.– Hallottam már a Seuso-kincsekről, tudom, milyen nagy értéket képviselnek. Ráadásul azt gondolom, a hagyományunk, nemzeti történetünk része is. Ha Szegeden kiállítanák, biztosan megnézném, máshová viszont nem utaznék el emiatt.