Kóstolót kaptak a munkaerőpiacból Gábor Dénes szakgimnázium diákjai

A rendezvénynek a gimnázium adott otthont.



– Betekinthetnek a diákjaink abba, hogy milyen lehetőségeket kínálnak a nagyvállalatok azokon a szakterületeken, amelyekben képezzük őket. Aki nyári szakmai gyakorlaton vesz részt egy cégnél, és beválik, azt jellemzően visszahívják egy állásinterjúra. Szeretnénk alkalmat adni a fiataloknak, hogy személyesen is beszélhessenek az itt megjelent cégek képviselőivel. Így megtudhatják azt is, hogy a képzési szakterületükön pontosan milyen szakmai kompetenciával kell rendelkezniük.



– Nagyon fontos a megfelelő szakember-utánpótlás képzése. Tavaly nagyjából 40 diák volt nálunk, közülük van már olyan, aki a cégnél dolgozik – nyilatkozta lapunknak Farkas Imre, a Lochner Kft. biztonságtechnikai üzletágvezetője. – Olyan eszközökkel dolgozunk, amelyekhez megfelelő informatikai tudás szükséges, ezért fordítunk nagy figyelmet az elektronikai területen tanuló fiatalok megszólítására. A munkánkhoz nem egyszerű megfelelő munkaerőt találni, ezért is veszünk részt ezeken a fórumokon – tette hozzá.