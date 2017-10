Koszfészek a belváros szélén: ultimátumot kaptak a Rókusi templom hajléktalanjai

– Messziről úgy néz ki, mintha költöztetnék a plébániát. De az is lehet, hogy zsibvásárt nyitottak – találgattak a Kossuth Lajos sugárúton a járókelők, mi lehet a rókusi templom kerítésénél. Az áldatlan állapotot közelebbről megnézve a nyomokból hajléktalanokra következtettünk. Négy fekvőhelyet, rácsokra aggatott ruhákat, zsákban üvegeket, ételmaradékot, edényeket, cipőket találtunk. A szanaszét szórt holmik összesen négy férfira és nőre utaltak. A körülöttük látható emberi ürülékek pedig igénytelen emberekre. A közelben dolgozó férfi szerint ennél is rosszabb a helyzet, ha mosnak a fedélnélküliek, mert akkor tele van a kerítés. Rendőröket látott feltűnni nemrég, négyen jöttek, és állítólag rövid határidőt szabtak a hajléktalanoknak az elköltözésre.– Ez így megy négy-öt hónapja. Előfordul, hogy tízen tanyáznak itt; többen biciklivel, sőt autóval jönnek hozzájuk – mondta érdeklődésünkre Kretovics László. A rókusi templom plébánosa hozzátette, segítettek már élelemmel, hiszen mégis csak ez a dolguk. Összetakarították a mocskot a templom környékéről, de a türelmüknek is van határa. Nem nézhet így ki a templom kerítése és a mellette lévő park. A többi rész amúgy rendezett. A plébános igyekezett megtalálni a hangot a hajléktalanokkal, de mert nem ment, szólt a rendőrségnek. Ők jártak is kint, és felszólították a „lakókat", hogy keressenek más helyet maguknak. Azóta nap mint nap sürgeti őket, mikor költöznek el.