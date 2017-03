Kosztolányi titkos légyottjai a Kálvárián

Mucha-kiállítás és Hajdu Szabolcs új darabja



Eseményekben gazdag lesz a március vége a REÖK-ben. Nemzetközi mester alkotásait bemutató tárlat nyílik 24-én: a szecesszió legismertebb művésze, Alfons Mucha szemet gyönyörködtető plakátjai, grafikái érkeznek a REÖK-be. 29-én pedig Hajdu Szabolcs és társulata tér vissza, akik nagy sikert arattak első szegedi előadásukkal, a Karlovy Varyban fődíjat elnyerő Ernelláék Farkaséknál színpadi változatával. Most legújabb darabjukat, a Kálmán-napot hozzák, amelyben koprodukciós partner a REÖK. 18 órától láthatják a nézők az előadást, jegyeket elővételben 1500 forintért lehet kapni.

– A liget rekonstrukciója miatt idén nincs lehetőség műsort hirdetni az Újszegedi Szabadtérire. Mindenképpen új helyszínt szerettünk volna találni a közönség által igen szeretett színpadunknak – mondja Herczeg Tamás igazgató. – A Szeged Táncegyüttes jóvoltából birtokba vehetjük Kálvária sugárúti udvarukat. Itt kerül színre hatalmas népszerűségnek örvendő öREÖK szerelmek – Így szerettek ők sorozatunk egyik kibővített darabja.Hajnali részegség címmel Kosztolányi Dezső, Harmos Ilona és Radákovich Mária szerelmi háromszögéről tudhatunk meg pajkos, édes-bús részleteket. Az előadást Réczei Tamás állítja színre, aki a felolvasószínházi projekt ötletgazdája, szövegírója és rendezője is.Kosztolányi élete végén némaságra kényszerült, gégerákot kapott. Fennmaradtak azonban azok a beszélgetőcédulák, amelyek segítségével kommunikált feleségével és a kórtermébe fel-felszökő szerelmével, szeretőjével is. Életének utolsó szakasza drámai fordulatokat vett ebben a megvalósulatlan szerelmi háromszögben. De hogy jutott el idáig, mi az, amiért felfeslett kapcsolata az ő Ilonájával? És mi kényszerítette a költőt, hogy hosszú évek hűségét éppen ekkor adja fel?Közkedvelt színészek alakítják a történet szerepeit. Kosztolányit a sokaknak leginkább karakteres szinkronhangjáról ismerős Kőszegi Ákosra bízta a rendező, aki már Adyvá is alakult az Így szerettek ők sorozat során. Kosztolányinét Gubík Ági alakítja majd, aki Barátok köztben játszott szerepét elhagyva újra visszatér a színpadra. Radákovich Mária szerepében a Munkaügyek népszerű színésznőjét, Fodor Annamáriát láthatjuk. A darab során másik szeretett írónk, Karinthy Frigyes is felbukkan – Koltai Róbert játssza majd, akinek ez lesz az első színházi bemutatója Szegeden.Augusztus 4-én, 5-én és 6-án kerül színre az előadás. Jegyek már kaphatók a Fesztivál Jegyirodában 2500 forintért.