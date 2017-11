Kötbértől az elszámoló számláig - Kérdezze szakértőinket!

November 1-jével megszüntette a lakossági villamosenergia-szolgáltatását a Magyar Telekom, és a 60 ezres ügyfélköre lényegében az NKM Nemzeti Közműveknél landolt. A gázellátásban ugyanezt már 2015 közepén meglépte a távközlési cég, így nemigen maradt mára alternatív – helyenként profilidegen – szolgáltató. Míg korábban esetleg rácsaphattuk az ügyfélszolgálat ajtaját valamelyik társaságra, ma már nincs értelme – nincs másik, lényegében megszűnt a versenyhelyzet, és vele a küzdelem a kegyeinkért.



Ettől a fogyasztónak még lehet jó, de azt senki nem úgy gondolta, hogy ennyire felhalmozódik a szemétszállítás díja – mert a nagy és egyetlen állami kukaholding még nem tudta egyenesbe hozni a számlázási rendszerét.



Változik a világ, az élőmunka-igényes megoldások helyett mindenki az internetre próbálja terelni az ügyfélszolgálatát, leginkább a világhálón keresztül szeretnek kommunikálni fogyasztóikkal a társaságok. Régen nem jön már egy-két havonta a gáz-, a villany- vagy vízóra-leolvasó, és ha mi nem diktáljuk be a fogyasztásunkat, küldjük be okostelefon-applikáció segítségével vagy a szolgáltató portálján keresztül, akkor „fogyasztói előéletünk" alapján becsült számlát kapunk.



Évente egyszer mindenképpen elszámolnak a fogyasztókkal a szolgáltatók. Legrégebbi gyakorlat a távhőnél van, ahol a költségmegosztók leolvasása – és bonyolult számítás – után derül ki, hogy pótbefizetésre van szükség, vagy visszakap pénzéből az ügyfél.



A távhőhöz képest a víz-, a gáz-, illetve az elektromos fogyasztás objektívebben mérhető, de ott is lehet panaszunk: zavarosnak látszik a víz, vagy keveselljük a gáz fűtőértékét. Tudta, hogy a szolgáltatónak jogszabályban előírt kötelessége 15 napon belül választ adnia írásos panaszunkra?



Ma egyre több embernek okoz gondot a közüzemi számlák kifizetése.



