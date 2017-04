Kötelet is húztak a tisztviselők

A Csongrád Megyei Kormányhivatal által szervezett program zenés bemelegítéssel, majd kötélhúzással kezdődött. Varga Márta, a kormányhivatal sajtószóvivője és Juhász Tünde kormánymegbízott kollégáival mindent beleadva húzott. Később ki lehetett próbálni a tájékozódási futást, a nordic walkingot, a turult és a pentaque-ot is, illetve végeztek szűrővizsgálatokat is a helyszínen.Az Egészségügyi Világnap alkalmából tartott rendezvényen a kormányhivatal dolgozói mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár munkatársai is részt vettek, illetve ott volt Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó és Bartók Csaba 76-szoros magyar válogatott kézilabdázó is.