Kötelező: ma már ne próbálkozzunk a csekkbefizetéssel!

– Mivel e határidő a pénz beérkezésére vonatkozik, csekken ma már senki ne próbálja rendezni – figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége, hozzátéve, hogy nem mindenki működtet pénztárt ügyfélszolgálatain.



Bár a biztosítók kár esetén már január elsejétől fizetnek, a törvény az ügyfeleknek 60 napos díjfizetési haladékot ad. Ha a társaság a határidő lejártáig nem kapja meg a díjat, már másnap törölnie kell a szerződést, a törvény szerint nincs is mérlegelési lehetősége.



Az autós, akinek a „díj nem fizetése" miatt megszűnt a kötelező biztosítása, a hiányzó időre fedezetlenségi díjat köteles fizetni. Ez – az autó teljesítményétől függően – idén naponta 310–690 forint között mozog. További büntetés, hogy azonnal a teljes évre járó biztosítási díjat elkérik tőle. Egy olvasónk tanulságos történetét lapunk is megírta (2016. december 24.: Sokba kerül a fedezetlen kötelező biztosítás).



A legsúlyosabb következmény az lehet, ha az autós a fedezetlenség időszakában okoz balesetet: személyi sérülés esetén akár több tízmilliós is lehet a kártérítés. Ez egy életre szóló fizetési kötelezettséget is jelenthet. Nagyon fontos, hogy a biztosító nem üldözi felszólításaival az ügyfelet, a díjfizetés elmaradása az autós felelőssége.