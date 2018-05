Kötelezővé teszik a bárányhimlő elleni oltást: most több, mint 20 ezer forintba kerül, hamarosan ingyenes lesz

Nagyjából minden harmadik szülő kéri most a védőoltást. Fotó: Kuklis István

A bárányhimlő a WHO adatai szerint világszerte évi 4,2 millió szövődményes fertőzést okoz, amelybe 4200-an bele is halnak. Szívizom-, máj- vagy ízületi gyulladás, csontvelőgyulladás, stroke és vérmérgezés is lehet az ártatlannak gondolt betegségből, egyik leggyakoribb idegrendszeri komplikációja pedig a kisagyat érintő jóindulatú gyulladás, amely mozgáskoordinációs zavarral jár. Németországban, Ausztriában, Cipruson, Luxemburgban, Lettországban, Görögországban, illetve Olaszország és Spanyolország számos régiójában a kötelező oltási sor része a bárányhimlő elleni vakcina, de az USA 49 államában is az általános iskolai felvétel alapkövetelménye, hogy a gyermek megkapja a két injekciót.Jövőre Magyarországon is a kötelező védőoltások közé kerül, egyben ingyenessé is válik. Az oltóanyag jelenleg több mint 10 ezer forintba kerül, és 6 hét különbséggel kettőt kell belőle beadni. Általában 15 és 18 hónapos korban kapják az oltást a kicsik – vagyis még azelőtt, hogy óvodába mennének.– Jogszabályban még nem jelent meg, hogy ez az oltás is a nemzeti program részévé válna, de mindenképpen hasznos lenne, hiszen egy betegség ellen beadott vakcina mindig biztonságot jelent – fogalmazott Rósa Ágnes házi gyermekorvos, megyei szakfelügyelő. Hozzátette, bár ennél a betegségnél viszonylag ritka az egyébként gyakran hangoztatott súlyos szövődmény, az enyhe lefolyású bárányhimlő sem kellemes. – Már csak azért sem, mert a gyereket, és így a szülőt is legalább két hétre „kivonja a forgalomból" – jegyezte meg a doktornő.Éppen ezért sok szakember nem is támogatja az anyukák „bárányhimlőparty"-ként emlegetett akcióit, vagyis amikor egy megfertőződött gyerekhez továbbiakat visznek el játszani, hogy ők is elkapják a betegséget, és – ahogy mondják – minél előbb túlessenek rajta. Erre egyébként ilyenkor nagy az esély, hiszen egy egyórás együttlét 50 százalékos eséllyel betegíti meg azokat, akik egy légtérben voltak a fertőzöttel. Rósa Ágnes elmondta, praxisában minden második-harmadik szülő kéri ezt az oltást. – Van, aki magától rákérdez, de természetesen egyébként is mindenkivel átbeszéljük a lehetőségeket. Az nem jellemző, hogy az ára lenne a visszatartó erő, hiszen van olyan oltássorozat, ami közel tízszer ennyibe kerül.Csongrád megyében két önkormányzat már évek óta ingyenesen biztosítja a bárányhimlő elleni oltást az óvodáskorba lépő kicsiknek: Hódmezővásárhelyen 2015-ben, Makón 2016-ban indult ez a program. Utóbbi önkormányzatnál megerősítették: idén nyáron is tervezik, hogy az érintett korosztály számára felajánlják a vakcinát térítésmentesen, Hódmezővásárhelyen lapzártánkig nem tudtak választ adni erre vonatkozó kérdésünkre.A magyar társadalom átoltottsága egyébként egy 2016-os tanulmány szerint jelenleg 10-15 százalékra tehető. Pedig hazánkban a bárányhimlő adja a bejelentett fertőző betegségek felét: évente 30–50 ezer esetet regisztrálnak.