Kotorják az iszapot Tápén - Évtizedek óta várják a főcsatorna befedését a lakosok

A bűztől egyelőre nem szabadulnak a tápaiak, a kikotort bűzös iszapot ugyanis nem szállítják el, hanem a főcsatorna két oldalára kotorják ki a munkagépek. Ha elszállíttatnák, akkor veszélyes hulladéknak minősülne, és drága lenne a kezelése – tájékoztatott Novák Gyula , a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója a Muskátli és a Bencfahát utca sarkán tartott csütörtöki munkaterület-átadón.Hozzátette, a nádat már kivágták, a kikotort csatornába először betonaljzatot fektetnek le, majd a 80 centiméter átmérőjű vasbeton cső kerül a helyébe. Összesen 635 méternyi csatornaszakaszt fednek be, 50 méterenként aknákat alakítanak ki, illetve szivárgórendszert, hogy a csapadékvíz elvezetése is megoldott legyen a területen. Ezzel kapcsolatban több lakos is megfogalmazta aggályait, hiszen az utca egyik oldalán nincs árok. Őket azzal próbálták megnyugtatni, hogy középre lejt majd a terület, illetve az aknákba is el lehet vezetni az esővizet. Solymos László alpolgármester a munkaterület-átadón azt mondta, az önkormányzat és a víziközmű-társulat finanszírozza a főcsatorna befedésének munkálatait, összesen 300 millió forintot költenek erre a célra. A kivitelezőnek 210 napja van a kivitelezésre, a csatorna kezelője viszont továbbra is az állam, azaz az Ativizig marad. A körzet önkormányzati képviselője, Szécsényi Rózsa arról beszélt, reméli, jövőre már arról esik több szó, miként parkosítsák a területet.A tápéi főcsatorna befedéséről tartott februári sajtótájékoztatón még az hangzott el, hogy őszre elkészül a beruházás, ám a tervezettnél később kezdődött a munka, így januárban zárulhat a projekt.