"Kötözködtek" a lányok, asszonyok az algyői főtéren

Fotó: Török János

- Aki férjhez akar menni, ilyen horgolt ernyőt tartson a feje fölé! - hívogatták az ifjakat és idősebbeket az algyői alkotóház kötő- és horgolóklubjának résztvevői szombaton a főtéren. Arra már elnevették magukat, amikor azt tudakoltuk, eladó sorba kerültek-e, de nagyon büszkén mutatta meg koszorúslányoknak és menyasszonyoknak ajánlott kézimunkáját Tóth Árpádné Marika, Szabó Istvánné Erzsike, Pető Lászlóné Katika és Gondáné Jutka. Hogy ki a legkötözködősebb, azt csak Katika merte bevállalni.

Gavallérné Pirike gobelinjeivel kápráztatta el a nézelődőket. Garajszki Éva kötetbe rendezte a horgolt, hímzett költeményeinek fotóit, merthogy ezek az asszonyok nem maguknak kézimunkáznak, hanem ajándékba. A szegedi klinika újszülött osztályának csöppnyi takarókat és sapkákat kötnek, a gyermekonkológia kis betegeinek színes fejfedőket visznek. A helyi óvodát horgolt állatkákkal lepték meg, és hasonlókkal lepik meg nemsokára a bölcsődét is. A közel harminc asszony a nyilvános kötés világnapját ünnepelve népszerűsítette nagyanyáink művészetét. Aki nem hozott magával, annak is adtak a kezébe horgoló-, kötő- vagy hímzőtűt. Kovács Ferencné nyári poncsót kreált egy divatlap alapján. Elhunyt társukról sem feledkeztek meg: kiállították legszebb terítőit. A kukából halászták ki azt a horgolt asztaldíszt, amit kimostak és legközelebbi kiállításukon mint az ismeretlen szerző művét teszik közszemlére.Nem volt hiány utánpótlásból sem. A szegedi "gyüttmönt", Börcsök Tímea a Kösd tovább!-sálon serénykedett éppen; hajléktalanoknak öltöttek maradékfonalból közös erővel téli ruhadarabot. A fiatal nő kötni már tud, horgolni tanul az idősebbektől. Azt mondta, nem mindennapi, befogadó ez a fürge ujjú csapat. Bodó Benita láncszemeket lesett el tőlük. A nyolc éves Maja elárulta, az iskolába is bejárnak hozzájuk a klubtagok; gombot varrtak fel és filcből készítettek velük kulcstartót. Édesanyjától és nagymamájától már megtanult varrni és kötni, most nézelődni jött a térre és ott ragadt horgolni. Tóthné Marika elmesélte: annyiféle kézimunkás körbe jár, hogy amikor férje egyszer azt kérdezte, mit esznek otthon, ő azt felelte, egymást! Pedig a hölgykoszorú a konyhában is kreatív, látogatóikat aprósüteményekkel vendégelték meg. Aki szívesen csatlakozna hozzájuk, hétfő délutánonként 5-től 7-ig megtalálja őket az alkotóházban.