Kovácsék jól gazdálkodtak a nyereményükkel

Kisteleki nyertesünk, Kovács Istvánné Irén legalább tíz percig kiabálta lelkesen: nyertünk, nyertünk, miután telefonon értesítettük, hogy azon olvasóink egyike, akit elviszünk egy bevásárlásra a Príma Nova szupermarketbe, ahol 25 ezer forintig lapunk fizeti a számláját.Az idős házaspár, Irén és férje, Kovács István több mint 30 éve előfizetője lapunknak, Irént most egyik fia, Kovács Roland kísérte el a Novába. A kisteleki férfi nagyon határozottan tolta a bevásárlókocsit a sorok között, és tette bele az árukat, miközben édesanyja arról mesélt, hogy nem először nyertek lapunkkal. Bő tíz éve 10 ezer forintot költhetett, akkor még egy másik üzletben.Irén elmesélte, hogy minden reggel a Délmagyarország az első. Fél 6-kor megy ki az újságért, addig férje megfőzi a kávét, és kéri a lapot. A kisteleki asszony mindig hátulról kezdi olvasni, a horoszkópot sosem hagyja ki, az összes jegyet végignézi, hiszen hét gyermekük van, így senkit nem hagyhat ki a sorból.Roland és édesanyja lista nélkül érkezett, ám így is nagyon gyorsan, fél óra alatt telepakolták a kocsit. Egy zsugor liszt és 5 kilogramm cukor került alulra. Irén ízesen úgy fogalmazott, édes „költ kalácsot" süt majd 2-3 kilogramm lisztből. Vajból is nagyobb kiszerelést, 1 kilósat vettek, csakúgy, mint háztartási kekszet, amit fekete tea mellé szoktak rágcsálni.Macskaeledelt is vásároltak, kiderült, hét cicájuk van, ám a szomszéd jószágok is mindig csatlakoznak, így általában legalább 12 macskát etetnek. – 21. századi állatok ezek, igen válogatósak, így szárazeledelt és konzervet is viszünk nekik – mondta viccesen Roland.Irénnek és férjének 8 unokája van, most várják a kilencediket. Őket is meglepte húsvét alkalmából, lila csokinyuszik sorakoztak a kosárban. Elmesélték, szoktak disznót vágni, de már elfogyott az a hús, így az akciós darált húsból két és fél kilót vett, amelyből az aznapi vacsora készül: fasírt sült burgonyával.Már az elején egyértelmű volt, hogy Roland rutinos vásárló, édesanyja meg is erősítette, általában fia szokott náluk bevásárolni. A pénztárnál alig költöttek többet nyereményüknél, 25 ezer 957 forintot fizettek, így az ő vásárlásukat szinte teljes egészében lapunk állta.