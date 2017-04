Kővágó Furmint és a Vamp az egyetem bora

Az „akadémia és az egyetem bora", azaz a „Vinum academiae at Universitatis" címmel fémjelzett borversenyre összesen 18 borászat 44 nedűvel nevezett. A Szegedi Tudományegyetem és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság immár hetedik éve özös borbírálatán a fehér- és vörösborokat ét kategóriába soroltá . A „Prémium" kategóriásnak számító, mert palackonként akár több ezer forintért megvásárolható nedű mellett az üvegenként 800-1200 forintba kerülő „rendezvény" kategóriás borok minősítésének eredményét sajtótájékoztatón hirdetté ki 2017. április 26-án a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal épületében.A „borok tudósainak" döntését Fülöp Ferenc akadémikus, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság elnö , Martinek Tamás professzor, az SZTE özkapcsolati rektorhelyettese, valamint Tóth Gábor professzor, az SZTE és az SZAB borbíráló testületének az elnö indokolta a – stílusosan – borkóstolóval egybekötött rendezvényen. Eredményt öt csoportban hirdettek.A rangos „Vinum Academiae at Universitatis" címet idén prémiumkategóriában a fehérborok özül a Grand Tokaj Pincészet – ővágó Furmint 2015, míg a vörösborok özül a Dániel Pince – Vamp 2009 elnevezésű bora nyerte; illetve rendezvény kategóriában az Áts Pincészet – Koranyár 2016 fehérbora, és a Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet – Ördög Villányi Cuvée 2013 vörösbora kapta.A 15 professzor és akadémikus alkotta bírálóbizottság ülöndíjában, aranyoklevélben részesült a Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészet – Szent Tamás Tokaji Furmint 2012 prémiumkategóriás fehérbora, valamint a prémiumkategóriás vörösborok özül a Koch Borászat – Villányi Cabernet Sauvignon 2012, illetve a Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet – Cabernet Franc Mandolás 2011 elnevezésű nedűje.„Tudósok borát" választott az SZTE Állam- és Jogtudományi, valamint az SZTE Általános Orvostudományi Kara is. „Az SZTE ÁJTK" bora cím birtokosa: a Koch Borászat – Chardonnay 2015 prémiumkategóriás fehérbora, valamint a Koch Borászat – Cabernet Franc 2013 rendezvénykategóriás vörösbora. „Az SZTE ÁOK bora" lett a Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészet – Mád Tokaji Furmint 2015 prémiumkategóriás fehérbor, valamint a Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet – Villányi Syrah 2012 prémiumkategóriás vörösbor.Az MTA Szegedi Biológiai Kutató özpont immár harmadik esztendeje büszkélkedik saját borral. E csoportban a Dániel Pince – Prof. 2011. elnevezésű prémiumkategóriás vörösbora is „tudósok bora" lett.