Kövér László: Nem mondhatunk le Szegedről!

Kövér László szerint nincs elkésve a megújulással a szegedi Fidesz-szervezet. Fotó: Karnok Csaba

– Összeszedi magát a szervezet, új, egységes csapat van alakulóban, amelynek az a célja, hogy Szegeden megfordítsa a politikai erőviszonyokat a mi javunkra. Körvonalazódik, hogy kik legyenek a jelöltjeink, de a párt január 16-i országos választmányi ülésén dönt arról, hogy a 106 egyéni választókerületben kiket indít.– Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szegedi fideszeseknek, és rajtuk keresztül az itt élőknek segítsünk. Az a célunk, hogy a városban egy olyan politikai erő kapja meg a felhatalmazást, amelyik azon az úton viszi a várost is tovább, amelyen az elmúlt nyolc esztendőben az ország járt. Nem ugyanaz a helyzet ma már Szegeden, mint volt 4-5 éve, de kétségtelen, itt a politikai változás hosszú, és nagyon nehezen tud egyik vagy másik politikai erő talpra állni. Ha megnézzük, Miskolcon, Dunaújvárosban és sok más olyan településen is sikerült nyernünk, ahol 2010 előtt senki sem gondolta volna, hogy a polgári oldalnak terem babér. Szeged ezeknél a településeknél nem rosszabb, és nem is nehezebb a mi szempontunkból. Csak össze kell szednünk magunkat, ezen vagyunk.

– Van egy mondás: jobb későn, mint még később. Valóban, hosszú időn keresztül vártunk arra, hogy a szegedi Fidesz önerőből összeszedi magát, és megújul. Ehhez képest azt láttuk – főként a 2014-es választások után –, hogy leépült, szétzilálódott az a közösség, ami itt 2002 után is nagyon erős volt. Nincs értelme firtatni, hogy miért alakult így, a jövőre kell koncentrálnunk. Azt gondolom, elvesztegetett évek vannak mögöttünk, Szeged mögött is, és ez részben a mi rovásunkra is írható. Ettől függetlenül még időben vagyunk, az országgyűlési választásokra is visszafordíthatjuk az irányt, nem olyan rossz a pozíciónk, hiszen a két választókerületből az egyikben most is a mi képviselőnk, B. Nagy László dolgozik, és van esélyünk arra, hogy a másik körzetet is megszerezzük. Az önkormányzati választásig pedig egyáltalán nem tartom rövidnek az időt ahhoz, hogy a szegediek is fölfigyeljenek rá, és elhiggyék, hogy a Fidesz megújul, és érdemes a jelöltjeinkre szavazni.– Igen, és remélem, ezt érzik is. Figyelünk Szegedre, nem mondunk le a városról, ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak.